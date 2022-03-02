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Зеленский допустил, что РФ назовет «базами НАТО» в Украине Софийский собор или Лавру

Президент отметил, что Россия может прибегнуть к бомбардировке мирных жителей в жилых кварталах, но даже церквей

сегодня, 11:17
Автор:

Кравцев Сергей
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обстрелы мирных городов и сел Украины вражеской военной техникой не может объясняться никакой человеческой причиной. Как передает издание "Комментарии", об этом президент заявил в очередном своем видеообращении к украинцам, размещенном в Telegram-канале Офиса президента.

Зеленский допустил, что РФ назовет «базами НАТО» в Украине Софийский собор или Лавру

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Владимир Зеленский отмечает, Россия не прекращает обстрелы территории Украины. На украинские города сбрасываются бомбы, жилые дома направляются ракеты. Под ударами Мариуполь, Харьков, Киев, Житомир и другие города и поселки Украины.     

Глава украинского государства отметил, российское вторжение нельзя объяснить никакой человеческой или Божьей причиной.    

Президент Зеленский отметил, после того, как российские снаряды полетели в сторону Бабьего Яра нельзя исключать, что Россия назовет "военными объектами" в Украине такие христианские святыни, как Софийский собор, Лавра, Андреевская церковь. Не исключено, что именно эти соборы Кремлем могут рассматриваться, как военные базы НАТО, которые привиделись Путину в Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Джо Байден заявил, что главный просчет президента РФ Путина с вторжением в Украину состоит в том, что украинский народ дал достойный отпор российским оккупационным войскам. В итоге, так называемая спецоперация РФ в Украине затянулась. Второй просчет Путина в том, что он не надеялся, что вторжением в Украину так объединит Запада и он бросит все силы, чтобы помочь Украине и ввести против Москвы болезненные санкции.



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Источник: https://t.me/OP_UA/5755
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