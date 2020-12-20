Зеленский: "Донбасс умирает без Украины"

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Таисия Ерохина
Президент Украины Владимир Зеленский признался, что хотел бы, чтобы США играли активную роль в переговорах в урегулировании конфликта с Россией и участвовали в Нормандском формате. Об этом гарант сказал в интервью The New York Times.
Фото из открытых источников
Зеленский заявил, что в Нормандской формате, который породил Минские соглашения, сделаны важные шаги вперед, уменьшилось количество погибших и раненых.
Кроме того, президент отметил, что говорить просто о финале войны уже мало. По его мнению, нужна реинтеграция Донбасса, которая требует сильные компании, технологии, безопасность и деньги.
"И здесь, я считаю, мы не справимся сами. И мы видим свободную экономическую зону на территории Донбасса, чтобы там были определенные преференции для того, чтобы зашел бизнес. И здесь ключевую роль могли бы сыграть Соединенные Штаты Америки — сообщил Зеленский. — Ну и мы понимаем, что Соединенные Штаты Америки сегодня — гарант безопасности в мире, серьезный стратегический игрок, поэтому такие шаги могли бы ускорить исход войны на Донбассе и начало большого строительства, большой реинтеграции Донбасса".
Также гарант добавил, что США могут предоставить важную поддержку Украине и в вопросах Крыма. Как отметил Зеленский, Европа и Соединенные Штаты опционально делали все возможное, но шаги по деоккупации Крыма должен делать соответствующий союз государств.
Как сообщалось, Зеленский заявил, что не готов сотрудничать с Порошенко как с олигархом.
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