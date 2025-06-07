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Зеленский дерзко ответил Трампу на сравнение войны с детской дракой

Президент дал понять, что Трамп все еще не осознал, что на самом деле происходит в Украине

сегодня, 10:50 comments3796
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Кравцев Сергей

Война России против Украины совсем не похожа на драку детей на детской площадке. Но, президент США Дональд Трамп, не виноват, что не может полностью понять ситуацию. Такое заявление в программе This Week сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский дерзко ответил Трампу на сравнение войны с детской дракой

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

На днях Трамп сравнил Украину и Россию с детьми, которым нужно дать подраться, прежде чем разнимать, а также предположил, что ему придется ввести санкции против обеих сторон.

"Дело не в президенте Трампе. Дело на самом деле в любом человеке, который находится за тысячи миль и не может полностью почувствовать и понять эту боль", — ответил на это заявление Зеленский.

При этом глава украинского государства акцентировал, что он и российский диктатор Владимир Путин – не дети на детской площадке.

"Он (Путин – ред.) — убийца, который пришел в этот парк, чтобы убивать детей", — сказал Владимир Зеленский.

Президент добавил, что не верит в желание российского диктатора как можно скорее согласиться на мир, и призвал Трампа и Запад к более сильным санкциям против России.

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Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп заявил, что применит дополнительные санкции против России "при необходимости", поскольку война страны с Украиной продолжает затягиваться. Такое заявление глава Белого дома сделал в интервью журналистам на борту Air Force One.

"Если я буду считать, что Россия не заключит соглашение или не остановит кровопролитие... я воспользуюсь этим, если это будет необходимо", — сказал президент США.




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Источник: https://youtu.be/dr1dCqd7Ojw
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