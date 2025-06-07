Зеленский дерзко ответил Трампу на сравнение войны с детской дракой

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Кравцев Сергей
Война России против Украины совсем не похожа на драку детей на детской площадке. Но, президент США Дональд Трамп, не виноват, что не может полностью понять ситуацию. Такое заявление в программе This Week сделал президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
На днях Трамп сравнил Украину и Россию с детьми, которым нужно дать подраться, прежде чем разнимать, а также предположил, что ему придется ввести санкции против обеих сторон.
При этом глава украинского государства акцентировал, что он и российский диктатор Владимир Путин – не дети на детской площадке.
Президент добавил, что не верит в желание российского диктатора как можно скорее согласиться на мир, и призвал Трампа и Запад к более сильным санкциям против России.
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Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп заявил, что применит дополнительные санкции против России "при необходимости", поскольку война страны с Украиной продолжает затягиваться. Такое заявление глава Белого дома сделал в интервью журналистам на борту Air Force One.
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