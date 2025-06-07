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Зеленский раскрыл новые детали об операции "Паутина": какой оружие использовала Украина

Президент отметил, что он изначально хотел, чтобы в ходе операции "Паутина" было использовано исключительно украинское оружие

сегодня, 10:20
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Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя операцию СБУ "Паутина", в результате которой были уничтожены российские стратегические бомбардировщики, заверил, что спецслужбы использовали исключительно украинское оружие и не применяли оборудование со складов союзников. Свое заявление украинский лидер сделал в интервью "ABC News".

Зеленский раскрыл новые детали об операции "Паутина": какой оружие использовала Украина

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Я очень хотел использовать только то, что мы производим. Это разграничение было абсолютно четким", – высказался президент.

Владимир Зеленский отметил, что водители в РФ не знали, что мобильные домики и другие контейнеры, которые они перевозили, были оснащены дронами.                                                                    

Читайте также на портале "Комментарии" — журналист и публицист Виталий Портников считает, что операция "Паутина", в ходе которой был нанесен удар по стратегическим бомбардировщикам РФ, имеет гораздо более глубокие последствия, чем просто потери российской авиации. По его словам, Кремль получил куда более серьезный удар по своей системе безопасности.

"Пока это не меняет ход войны прямо сейчас. Но в долгосрочной перспективе это может иметь критические последствия", — отметил Виталий Портников.

Главное потрясение, как объясняет аналитик, состоит в том, что украинские спецслужбы смогли провести сложную операцию на территории России и остаться незамеченными. Это подвергает сомнению способность ФСБ эффективно контролировать ситуацию даже в глубоком тылу.

Также издание "Комментарии" сообщало – почему Россия начала войну против Украины: в Кремле назвали причину.



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Источник: https://abcnews.go.com/Politics/zelenskyy-russian-drivers-didnt-role-audacious-drone-attack/story?id=122587358
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