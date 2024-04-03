Зеленский дерзко ответил противникам атак по территории РФ

Запад должен поддерживать удары беспилотников по территории России, а не осуждать Украину и призывать прекратить такие действия. Как передает портал "Комментарии", такое заявление президент Украины Владимир Зеленский сделал во время пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Глава украинского государства подчеркнул, Украина "очень благодарна разным международным организациям за то, что они постоянно что-то осуждают".

"Некоторые поднимают вопрос ударов по НПЗ. Очень просто можно ответить организациям, мне кажется, чтобы понять, как выжить в Харькове без света и воды, то нужно приехать и попробовать, а потом думать, осуждать или нет", — высказал Владимир Зеленский.

Лидер украинцев отметил, что Россия понимает только язык силы. Именно поэтому все осуждения, которые звучали ранее, не привели к уменьшению атак России.

"Они (россияне – ред.) понимают только, когда есть мощный ответ. Я считаю, что Запад должен поддерживать украинские ответы", — заявил глава государства.

Читайте также на портале "Комментарии" — в обновленном отчете Института изучения войны (ISW) отмечается, что атака беспилотниками 2 апреля по нефтеперерабатывающему заводу в Республике Татарстан (а также по предприятию по сборке дронов), свидетельствует о переломе в стратегии Украины касательно нанесения ударов по объектам в глубоком тылу РФ. В России традиционно грозят за это всякими карами, включая захват Киева. А мнения западных союзников Украины разделились. Если власти Франции считают, что российские нефтеперерабатывающие объекты являются законной целью нашей армии, то представители США продолжают твердить, что не поддерживают и не поощряют украинские удары по территории РФ. О чем говорит сам факт таких ударов, а также реакция на них, в том числе со стороны Запада? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



