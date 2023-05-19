Зеленский будет лично присутствовать на саммите G7 в Японии: в СНБО объяснили, почему это важно

В СНБО подтвердили, что президент Владимир Зеленский лично примет участие на саммите G7 в Японии. Это будет первый визит главы государства в Азию с начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире общенационального телемарафона.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

"Кто бы сомневался, что наш президент там (Ред. – на саммите G7 в Хиросиме) не будет присутствовать. Мы были уверены, что наш президент там, где нужно стране, в любой точке мира обязательно будет находиться для того, чтобы решать вопросы устойчивости нашей страны", — заявил Алексей Данилов.

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Что касается саммита G7, то, по словам секретаря СНБО, там будут приниматься очень важные вещи. Именно поэтому физическое присутствие нашего президента абсолютно важно для отстаивания интересов Украины.

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