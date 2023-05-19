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Зеленский будет лично присутствовать на саммите G7 в Японии: в СНБО объяснили, почему это важно

Алексей Данилов отметил, что физическое присутствие Владимира Зеленского на саммите G7 очень важно

сегодня, 09:22
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Автор:

Кравцев Сергей

В СНБО подтвердили, что президент Владимир Зеленский лично примет участие на саммите G7 в Японии. Это будет первый визит главы государства в Азию с начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире общенационального телемарафона.

Зеленский будет лично присутствовать на саммите G7 в Японии: в СНБО объяснили, почему это важно

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

"Кто бы сомневался, что наш президент там (Ред. – на саммите G7 в Хиросиме) не будет присутствовать. Мы были уверены, что наш президент там, где нужно стране, в любой точке мира обязательно будет находиться для того, чтобы решать вопросы устойчивости нашей страны", — заявил Алексей Данилов.


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Что касается саммита G7, то, по словам секретаря СНБО, там будут приниматься очень важные вещи. Именно поэтому физическое присутствие нашего президента абсолютно важно для отстаивания интересов Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — вслед за Британией, Францией, Нидерландами о готовности обучать украинских пилотов, став частью "самолетной коалиции", заявила Бельгия. И хоть непосредственно о передаче нам тех же британских истребителей Eurofighter Typhoon речь пока не идет, лед, похоже, тронулся. В Минобороны Украины, кстати, ранее отметили, что мы нуждаемся в 40-50 самолетов типа американских истребителей F-16. Каковы перспективы того, что мы в обозримом будущем получим нужные "крылья"? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – действительно ли у Украины появился шанс стать членом НАТО – на что рассчитываем в Вильнюсе. Эксперты во время эксклюзивного интервью детально проанализировали ситуацию.




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