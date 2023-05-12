Зеленский анонсировал важные новости для обороны Украины

Президент Украины анонсировал "очень важные новости" для обороны и для отношений с партнерами в скором времени. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Владимир Зеленский сделал в вечернем обращении к украинцам 11 мая.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

"Сегодня, как и всегда, был на связи с командующими и разведкой. Провел несколько совещаний по нашим международным усилиям. Скоро смогу объявить очень важные новости для нашей обороны, для наших отношений с партнерами", – отчитался Зеленский.

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Президент также сообщил, что на встрече со специальным советником президента Бразилии по международным вопросам говорили о возможности проведения саммита в формате Украина – Латинская Америка.

Глава государства отметил, что повторил свое приглашение для президента Бразилии посетить Украину и увидеть собственными глазами героизм украинцев и "реальную настроенность на мир для всей украинской земли".

По словам Владимира Зеленского, его формула мира "стала только актуальнее".

"Это единственный комплексный и единственный реалистичный план возвращения спокойствия не только нашему народу, но и всем народам планеты, которые стремятся к жизни без агрессий", – заявил президент.

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