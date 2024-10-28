Зеленский анонсировал позитивные новости для Украины на следующей неделе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на следующей неделе у Украины будет ряд положительных дипломатических новостей, а также новых пактов о поддержке страны.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

В вечернем обращении 27 октября Владимир Зеленский рассказал о подготовке к работе с партнерами на следующей неделе, которые поддерживают и помогают Украине в войне с Россией. Президент объявил о создании нового формата "Украина + страны северной Европы", который будет состоять в сотрудничестве в сфере обороны, экономики и политики.

"И в основе этого всего — наше ценностное взаимодействие, то, как мы видим жизнь в Европе. Точно безопасной, точно демократической, точно способной защищать интересы европейцев. Благодарен каждой стране из этого формата, в частности Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании, Исландии", – сказал Зеленский.

Президент также рассказал, что ожидает от международных партнеров поддержки плана победы, а также анонсировал дополнительную помощь от нескольких стран, которая должна быть представлена на следующей неделе.

"Мы будем говорить с "нордиками" о новых принципиальных шагах, которые могут принципиально усилить давление на Россию за эту войну и ради честной дипломатии. Так что дипломатических новостей и новых пактов поддержки Украины должно быть на следующей неделе больше", — подчеркнул президент.

По словам Зеленского, ключевыми приоритетами является поддержка украинских военных на самых сложных направлениях и внутреннее производство, в частности беспилотники.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как в Кремле отреагировали на план победы от Зеленского.

Также "Комментарии" писали, что Украина готова к обсуждению всех возможных вариантов окончания войны, но на определенных условиях.