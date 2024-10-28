Зеленский анонсировал позитивные новости для Украины на следующей неделе

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на следующей неделе у Украины будет ряд положительных дипломатических новостей, а также новых пактов о поддержке страны.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
В вечернем обращении 27 октября Владимир Зеленский рассказал о подготовке к работе с партнерами на следующей неделе, которые поддерживают и помогают Украине в войне с Россией. Президент объявил о создании нового формата "Украина + страны северной Европы", который будет состоять в сотрудничестве в сфере обороны, экономики и политики.
Президент также рассказал, что ожидает от международных партнеров поддержки плана победы, а также анонсировал дополнительную помощь от нескольких стран, которая должна быть представлена на следующей неделе.
По словам Зеленского, ключевыми приоритетами является поддержка украинских военных на самых сложных направлениях и внутреннее производство, в частности беспилотники.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как в Кремле отреагировали на план победы от Зеленского.
Также "Комментарии" писали, что Украина готова к обсуждению всех возможных вариантов окончания войны, но на определенных условиях.
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