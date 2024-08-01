Зеленский анонсировал подготовку кадровых решений на правительственном уровне

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровые решения на правительственном уровне, сообщая об этом во время вечернего обращения. Президент отметил, что провел совещание с премьер-министром Денисом Шмыгалем, посвященное вопросам восстановления, в частности, по результатам его поездок в Харьков, Полтавскую область, Волынь и Ровно.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Зеленский подчеркнул, что кадровые решения касаются достройки объектов, ключевых приоритетов восстановления и людей, способных обеспечить полную реализацию государственных задач. Кроме этого президент отметил, что правительство готовит дополнительные решения, чтобы уже этой осенью больше украинских детей могли учиться в школах не онлайн, а в обычном режиме, насколько это возможно в условиях войны.

Эти меры направлены на улучшение условий для нормальной школьной жизни детей в Украине, учитывая сложившуюся ситуацию.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский сказал, кто может принять решение об отказе от территорий в обмен на мир. Вопрос о сдаче украинских территорий в обмен на мир с Россией не может быть решен без согласия украинского народа, заявил президент Владимир Зеленский в интервью французской газете Le Monde. При этом он подчеркнул, что официально таких предложений никто не делал.

Кроме того, Зеленский отметил многочисленные публичные заявления о возможности обмена территорий на гарантии безопасности, НАТО или ЕС, но подчеркнул, что официальных предложений такого характера не поступало.

При этом Зеленский снова подчеркнул, что Украина никогда не отдаст свои территории. По его словам, власти не имеют права отказываться от них. Это может произойти только по желанию украинского народа, добавил президент.

