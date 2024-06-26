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Зеленский анонсировал отдельный разговор и выводы по некоторым чиновникам: детали

Президент предупредил, что будет отдельный разговор в Киеве с чиновниками, которые должны быть на фронте

сегодня, 11:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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Глава украинского государства Владимир Зеленский во время поездки в Донецкую область, анонсировал решения по некоторым чиновникам. Речь о тех, кто несмотря на свои обязанности, не был вблизи фронта по полгода. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении президента в Telegram.

Зеленский анонсировал отдельный разговор и выводы по некоторым чиновникам: детали

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Будет отдельный разговор в Киеве, в частности с чиновниками, которые должны быть и здесь (на Донбассе, — ред), и в других местах вблизи фронта — в сложных общинах, где людям нужны немедленные решения. Решения, которых просто из Киева не видно", — отметил украинский лидер.

Президент признался, что был удивлен тем, что некоторые профильные чиновники не были здесь по полгода и больше.

"Буду делать по ним соответствующие выводы", — констатировал Владимир Зеленский.

Отметим, Владимир Зеленский с постоянной периодичностью бывает на линии фронта. Так сегодня Зеленский прибыл в Донецкую область. Он записал свое видеообращение к украинцам при въезде в город Покровск.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский уволил генерал-лейтенанта Юрия Содоля с должности командующего Объединенными Силами ВСУ. Генерал, попавший в серию скандалов, будет заменен на бригадного генерала Андрея Гнатова. 

Ранее "Комментарии" информировали — чего ожидать в ближайшие месяцы: Зеленский сделал важное заявление о прогрессе с Формулой мира.




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