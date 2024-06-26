Зеленский анонсировал отдельный разговор и выводы по некоторым чиновникам: детали

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Кравцев Сергей
Глава украинского государства Владимир Зеленский во время поездки в Донецкую область, анонсировал решения по некоторым чиновникам. Речь о тех, кто несмотря на свои обязанности, не был вблизи фронта по полгода. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении президента в Telegram.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Президент признался, что был удивлен тем, что некоторые профильные чиновники не были здесь по полгода и больше.
Отметим, Владимир Зеленский с постоянной периодичностью бывает на линии фронта. Так сегодня Зеленский прибыл в Донецкую область. Он записал свое видеообращение к украинцам при въезде в город Покровск.
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Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский уволил генерал-лейтенанта Юрия Содоля с должности командующего Объединенными Силами ВСУ. Генерал, попавший в серию скандалов, будет заменен на бригадного генерала Андрея Гнатова.
Ранее "Комментарии" информировали — чего ожидать в ближайшие месяцы: Зеленский сделал важное заявление о прогрессе с Формулой мира.
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