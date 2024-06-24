Чего ожидать в ближайшие месяцы: Зеленский сделал важное заявление о прогрессе с Формулой мира

Глава украинского государства Владимир Зеленский считает возможным в течение ближайших месяцев выйти на глобальный путь восстановления безопасности по каждому из пунктов Формулы мира. Как передает портал "Комментарии", об этом Зеленский заявил в традиционном вечернем обращении к украинскому народу.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Наша задача неизменна – выйти в течение ближайших месяцев на общий, глобальный путь восстановления безопасности по каждому из пунктов Формулы мира. И это возможно. Спасибо каждому, кто помогает!", – отметил президент.

Владимир Зеленский назвал важным результатом за неделю то, что к коммюнике Саммита мира присоединились еще шесть участников.

"Это четкий сигнал, что нам удалось убедить мир в возможности мира – и именно справедливого мира. Будет еще больше подписей под коммюнике – наша команда сейчас работает над этим. И также постепенно мы готовим работу в группах – по пунктам Формулы мира", – отметил президент.

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