Зеленский назвал настоящую причину отставки Гончарука

Алексей Гончарук потерял доверие народа и президентской команды. Из-за этого лишился кресла премьера и ушел в отставку. Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью изданию "Украинская правда".

С Гончаруком Зеленского познакомил Дмитрий Дубилет. При чем, еще до того, как Зеленский стал президентом.

"Я сказал ему, что мне нужны кадры. Тогда я думал только о партии, еще не знал стану ли я президентом. Мы же взяли достаточно много людей в партию с BRDO (ранее Гончарук возглавлял этот экспертно-аналитический центр - ред.). Это вопрос доверия", - говорит Зеленский.

Президент сознался, что кандидатов в тогда еще будущее правительство выбирал вместе с Гончаруком. Но когда они получили министерские портфели ситуация стала меняться.

"Они начали прятаться от журналистов. Они молодые все, они боялись просто. Затем они стали заигрывать с аудиторией в Facebook. Пытались им угодить. Но это же неправильно. В стране разные люди живут", - рассказывает президент.

Дошло до того, что Зеленский приказал запретить министрам пользоваться соцсетями, пока они на работе:

"Нужно работу работать. А не вот эти вот игры. Это же не пионер-лагерь".

Дошло до того, что некоторые реформы министры проводили лишь для того, чтобы собрать как можно больше лайков в соцсетях, говорит Владимир Зеленский. А вот про людей на улицах, мол, думать перестали. Затем был скандал с прослушкой Гончарука. Зеленский утверждает, что он не обиделся на то, что премьер назвал его профаном в экономике. И все же на тот момент было слишком много факторов, которые подрывали доверие к Гончаруку, как главе правительства. Он перестал справляться с поставленной задачей, считает Зеленский, поэтому и ушел в отставку.

Кстати, кто прослушивал Алексея Гончарука, Зеленский говорит - не знает. Но варианты есть и с этим уже разбирается Служба безопасности.

Ранее "Комментарии" также рассказывали, почему Зеленский не хочет отправлять в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Как показывает время, пока самого незаменимого министра внутренних дел в украинской политике.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!