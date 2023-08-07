Заявления не приносят покоя: Зеленский ответил на "мирные" инициативы президента Бразилии по Украине

Заявления бразильского президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы по поводу "мирного" урегулирования войны в Украине не приносят покоя. Ведь Владимир Путин ничем не отличается от любого колонизатора, поэтому странно говорить о безопасности России. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский , сообщает La Nación.

Украинский президент заявил, что ему кажется – президент Бразилии человек с опытом. Также Владимир Зеленский отметил, что это не совсем понимает. Речь идет о "мирных" инициативах бразильского президента.

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"Заявления Лулы совсем не приносят покоя. Странно говорить о безопасности России. Только Россия, Путин и Лула говорят о безопасности России, о гарантиях, которые должны быть предоставлены безопасности России", — заявил Владимир Зеленский.

Также глава государства отметил, что у президента Бразилии есть собственное мнение. А еще – добавил, что не обязательно, чтобы мнения Бразилии совпадали с мнениями Путина.

"Ваша страна ни с кем не воюет, и вашу страну Бразилию сегодня гораздо больше уважают в мире, чем Россию. Людей уважают, уважают их видение, их видение мира. Бразилия миролюбивая страна", — пояснил президент Украины.

По мнению Владимира Зеленского, Путин ничем не отличается от какого-либо колонизатора. Ведь он лжет, постоянно манипулирует, постоянно обманывает людей.

"Почему нужно соглашаться с нарративами Путина? Честно говоря, если президент Лула хочет мне что-то сказать, пусть он сядет и скажет мне. И я думаю, что мы покончим с этим", — добавил Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Зеленского резко ответили на очередную абсурдное заявление Кремля. Правда состоит в том, что нет никаких территорий Украины, якобы занесенных в "Конституцию РФ". Есть только временно оккупированные территории-агрессором территории, которые будут возвращены под контроль Украины. Такое заявление высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.