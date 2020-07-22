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Записал ролик для террориста: первый президент Украины прокомментировал поступок Зеленского

Леонид Кравчук заверил, что в ситуации с луцким террористом поступил бы точно, как Владимир Зеленский

сегодня, 20:51
Автор:

Екатерина Белоброва
Записал ролик для террориста: первый президент Украины прокомментировал поступок Зеленского

Первый президент Украины Леонид Кравчук опротестовал широкую критику о том, что Владимир Зеленский совершил ошибку, согласившись на переговоры с Максимом Кривошем, который захватил около 20-ти людей в заложники, и записав видеоролик по его требованию. Об этом экс-гарант заявил в комментарии "24 Канал".

Так, Кравчук обозначил, что его преемник проявил высокую человечность.

"Главное - что жертв не было. Зеленский поступил как человек с основной принципиальной идеей - жизнь человека дороже", - обозначил политик главные приоритеты демократичной державы.

Более того, бывший гарант добавил, что на месте президента Зеленского поступил бы точно так же.

"Если бы я попал в такую ситуацию, я бы не обдумывая сделал бы то же", - резюмировал Леонид Макарович.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в СБУ Волынской области озвучили первые результаты допроса луцкого террориста Максима Плохого.

"На данный момент проходят следственные действия. Нужно установить возможные связи террориста в других городах Украины, узнать, где он покупал оружие. Уже несколько человек задержаны, по ним проверяется информация о соучастии в преступлении. Пока же Максим Плохой пребывает в луцком следственном изоляторе", - сообщил глава силового ведомства Павел Данюк.


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