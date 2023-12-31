Западное СМИ советует Зеленскому, чему следовало бы поучиться у нескольких лидеров в 2024 году

Последние волны ракетных и беспилотных атак РФ на украинские города по всей стране стали, как завершающая точка в в нелегком году для президента Украины Владимира Зеленского. Он учится истине, которой многим лидерам пришлось сталкиваться на протяжении всей истории: "хорошо быть воплощением важного дела, но в трудные времена все обвинения упадут на твои плечи", — написал в своем материале журналист Financial Times Алек Расселл.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Первый весомый пример лидера, на который, по мнению журналиста, Зеленскому нужно обратить внимание – это Сия Колисе. Он был капитаном южноафриканской команды-победителя Кубка мира по регби. Жизненная история спортсмена – это настойчивость. Парень рос в острой бедности, но стал первым чернокожим лидером команды, во времена апартеида ставшей символом гордости африканеров. Осенью этого года он во второй раз стал победителем четырехлетнего турнира Кубка мира по регби.

"У всех военачальников бывают моменты, когда им кажется, что они знают больше, чем их генералы, и иногда так и есть. Зеленский, безусловно, имел разногласия со своими командирами, что стало понятно этой осенью, когда один из ведущих генералов заговорил о патове" ситуацию, срок, который Зеленский почти запретил. Но, как сказал бы Колисе, когда вы находитесь в обороне, может быть важно дать возможность высказаться старшим товарищам по команде", – рассуждает Расселл.

Он добавил, что в украинской столице у Зеленского якобы "сложилась репутация человека с автократическим мышлением".

"Может быть, он мог бы разделить ответственность и внимание со своими министрами и другими украинскими политическими лидерами в духе национального единства? Это также дало бы понять его союзникам, а также их избирателям, что в украинском правительстве работает более одного динамичного человека", — продолжил публицист. из Великобритании.

Второй пример потенциального вдохновения рядом с Украиной. Это молдавский президент Майя Санду. Маленькая страна по соседству с Украиной, долго бывшая в тени РФ и мечтающая о вступлении в Евросоюз. Майя Санду борется с коррупцией в судах и с представителями политической культуры. Такая же проблема есть и в Украине.

Третий президент, на деятельность которого, украинскому лидеру следует обратить внимание, живет почти на 9500 километров восточнее Украины. В политической культуре Индонезии немало общего с украинским. Лидер этой страны Джоко Видодо в совершенстве владеет искусством сдерживания высоких ожиданий.

У него есть привычка рассказывать о своих намерениях, воплотить их, а затем обобщить, как ему это удалось. Так, президент Индонезии продвигал масштабную программу по возведению мостов. Теперь он использует такой же подход к тому, чтобы перенести столицу. Хотя британский журналист признал, что глава этой страны перегнул палку, умело управляя ожиданиями людей.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский назвал один из ключей к завершению войны в Украине.