Запад озабочен перспективами Зеленского, - Financial Times

Обозреватель издания Financial Times Тони Барбер обозначил, что Запад и МВФ сохраняют симпатию к президенту Украины Владимиру Зеленскому, осознавая, какой трудный предстоит ему путь, но в то же время у них есть основания сомневаться в его желании стать именно тем реформатором, которого ждала нация с 1991 года.

Так, по словам автора статьи, причиной для предосторожности, которую в последнее время стали проявлять международные партнеры, это судебные дела против экс-гаранта Петра Порошенко, громкую отставку главы НБУ Якова Смолия и ряд увольнений прочих чиновников высокого ранга.

Речь идет о генеральном прокуроре Руслане Рябошапке, премьере Алексее Гончаруке и министра финансов Оксаны Маркаровой, которых автор оценивает с точки зрения западных политологов, как "успешных реформаторов".

"Западные страны до сих пор доброжелательно относятся к Зеленскому но это ощущение смешалось с чувством предостережения относительно того, имеет ли он политические навыки и четкое намерение стать действительно тем реформатором, которого Украина нуждается с дня оглашения независимости", - указано в материале Барбера.

При этом статья содержит и ссылку на явные достижения украинского президента: снятие моратория на рынок земли и рынок электроэнергии.

"Положение Зеленского усложняет пандемия, которая негативно отразилась на экономике страны, и продолжающийся конфликт на Донбассе, вопреки договоренностям о его прекращении. Решительные изменения в направлении реформ станут сигналом для партнеров Киева в США и Европе и усилят их поддержку стране в вооруженном конфликте с Россией", - завершается статья в Financial Times.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что социологи создали рейтинг доверия всех президентов Украины в зависимости от процента доверия к ним спустя 14 месяцев правления.

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