Залужный станет послом. Зеленский объяснил свое решение

Как подчеркнул Зеленский, Валерий Залужный после освобождения от должности Главнокомандующего ВСУ сам хотел работать на дипломатическом поприще.

Зеленский и Залужный

Именно поэтому, подчеркнул президент, он сразу согласовал кандидатуру Залужного на должность посла.

Кроме того, по его словам, Министерством иностранных дел Украины направлен соответствующий запрос на агреман.

"Наше союзничество с Британией должно только укрепляться",

– подчеркнул Зеленский.

Вместе с тем, народные депутаты от "Европейской солидарности" критикуют процедуру назначения генерала. Как заявил в Фейсбуке нардеп Владимир Арьев , согласование на назначение послом – еще не факт назначения, а только начало процедуры. По его словам, факт — указ президента о назначении посла. Он добавил, что указ о назначении пока еще не опубликован.

"И я не помню, чтобы о начале самой процедуры вообще объявляли публично. Поэтому, эта история — о политике и технике устранения политического конкурента, а не о дипломатии",

– отметил нардеп.

В свою очередь нардеп Иванна Климпуш-Цинадзе в Facebook заявила, что такого еще не было, чтобы запрос на агреман к другой стороне заявляли публично.

"Это, по меньшей мере, некорректно по отношению к партнерам. Сомневаюсь, что в МИДе этого не понимают",

– добавила нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Министерство иностранных дел сообщило, что генерал Валерий Залужный станет послом Украины в Великобритании.

После этого ряд политологов заявили о том, что это важное назначение , ведь Великобритания является надежным союзником Украины. Они отмечали, что Лондон теперь точно будет с кем предметно поговорить на тему "хлопка" в Крыму.



