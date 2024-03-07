Залужный станет послом. Зеленский объяснил свое решение

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Как подчеркнул Зеленский, Валерий Залужный после освобождения от должности Главнокомандующего ВСУ сам хотел работать на дипломатическом поприще.
Зеленский и Залужный
Именно поэтому, подчеркнул президент, он сразу согласовал кандидатуру Залужного на должность посла.
Кроме того, по его словам, Министерством иностранных дел Украины направлен соответствующий запрос на агреман.
Вместе с тем, народные депутаты от "Европейской солидарности" критикуют процедуру назначения генерала. Как заявил в Фейсбуке нардеп Владимир Арьев , согласование на назначение послом – еще не факт назначения, а только начало процедуры. По его словам, факт — указ президента о назначении посла. Он добавил, что указ о назначении пока еще не опубликован.
В свою очередь нардеп Иванна Климпуш-Цинадзе в Facebook заявила, что такого еще не было, чтобы запрос на агреман к другой стороне заявляли публично.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Министерство иностранных дел сообщило, что генерал Валерий Залужный станет послом Украины в Великобритании.
После этого ряд политологов заявили о том, что это важное назначение , ведь Великобритания является надежным союзником Украины. Они отмечали, что Лондон теперь точно будет с кем предметно поговорить на тему "хлопка" в Крыму.
Обсуждения
Новости
Ігор
сегодня, 21:14
Юдейський власник всея України пожаловав чин і жалованіє велико-програшному командувачу. Так так, а де ж ще він може заробляти додатково до величезної пенсії з державного корита? Звісно, він хотів чогось прогресивного. Але одне це казати, а інше робити - але ж нічого не вміє. Практично, для створення чогось, не корисний. Тому і таке майбутнє у дітей України - гинути під ракетами, поки батько воює у чистому полі, яке і є підготовленим оборонним рубежем, а інші рідні працюють на старого олігарха, щоб заробляти на утримання Фюрером жалованим чинушам. Змін не буде - очікування марне!