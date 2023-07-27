Залужный и Сырский принимали поздравления от Зеленского: что подарил президент

Президент Украины Владимир Зеленский "совместил" поздравления военным командующим – Валерию Залужному и Александру Сырскому, которые праздновали свои Дни рождения в июле. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в официальном сообщении главы государства в соцсетях.

Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский отметил, что возможность для поздравления выпала в четверг на заседании Ставки верховного главнокомандующего на Днепропетровщине.

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"Имел возможность поздравить с прошедшим днем рождения главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного (он родился 8 июля) и командующего Сухопутных войск ВСУ Александра Сырского (он родился 26 июля). Наградил генерала Залужного именным огнестрельным оружием. Генерал-полковнику Сырскому подарил картину, которая отражает подвиг украинских воинов и уважение к ним", – заявил Зеленский.

Читайте также на портале "Комментарии" — главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил в интервью Washington Post, что, когда идет война и враг пытается тебя убить, то не может быть запретов относительно того, чтобы наносить удары по вражеской территории. И раз Запад не позволяет нам этого делать своим оружием, Украина делает и будет делать – своим. Также Залужный подчеркнул, что как только у нас будут необходимые средства – мы отвоюем Крым. О чем говорят эти заявления? Почему Запад продолжает дозировано предоставлять Украине необходимую военную помощь, а что-то (те же современные истребители и более дальнобойные ракеты) не дает до сих пор? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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