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Забудьте о погоде: Зеленский сделал заявление о военных действиях зимой

Говоря о военных действиях зимой президент Зеленский отметил, что Украина не должна давать Путину передышку

сегодня, 07:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украинская армия имеет серьезные успехи в ходе этого контрнаступления, а, значит останавливаться или делать паузу с приближением зимы нет смысла. Украина продолжит свое контрнаступление, несмотря на ухудшение погодных условий. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "CBS" сделал президент Украина Владимир Зеленский.

Забудьте о погоде: Зеленский сделал заявление о военных действиях зимой

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Глава украинского государства акцентировал внимание на том, что сегодня украинские войска на разных участках фронта имеют инициативу. И дня не проходит, чтобы украинская армия не продвигалась вперед. 


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На вопрос журналиста о военных действиях зимой Владимир Зеленский заявил, что Украина не может сбавлять темп и терять время.

"Забудьте о погоде и т.д. В местах, куда на бронетехнике не проехать – летим. Если мы не умеем летать – отправим дроны. Мы не должны давать Путину передышку", – отметил украинский президент.

Читайте также на портале "Комментарии" — международному сообществу нужно перестать жить иллюзиями и отвечать на нытье террористической России об отсутствии переговоров с Украиной. Об этом у себя в Twitter рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Также издание "Комментарии" сообщало — о том, чтобы прекратить обстрелы аннексированного Крыма не может быть и речи. Удары по украинскому полуострову будут продолжаться до тех пор, пока Украина не освободит Крым и все россияне не покинут украинскую землю. Об этом в интервью "Украинскому радио" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Ранее "Комментарии" писали — в Институте изучения войны назвали участок фронта, где ситуация для россиян стремительно ухудшается.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=F6d8th7UxkM&t=136s
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Обсуждения

Бог

сегодня, 09:47

Ну и идиотизм вы пишите! Перепочинок нужен Западу,у которого уже заканчиваються снаряды и ракеты для всу.А по роводу успехов,да,кое-что есть,но с учетом потерь эти ",победы" не стоят стольких жизни украинских солдат.


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