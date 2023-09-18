Забудьте о погоде: Зеленский сделал заявление о военных действиях зимой

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Кравцев Сергей
Украинская армия имеет серьезные успехи в ходе этого контрнаступления, а, значит останавливаться или делать паузу с приближением зимы нет смысла. Украина продолжит свое контрнаступление, несмотря на ухудшение погодных условий. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "CBS" сделал президент Украина Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента
Глава украинского государства акцентировал внимание на том, что сегодня украинские войска на разных участках фронта имеют инициативу. И дня не проходит, чтобы украинская армия не продвигалась вперед.
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На вопрос журналиста о военных действиях зимой Владимир Зеленский заявил, что Украина не может сбавлять темп и терять время.
Читайте также на портале "Комментарии" — международному сообществу нужно перестать жить иллюзиями и отвечать на нытье террористической России об отсутствии переговоров с Украиной. Об этом у себя в Twitter рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Также издание "Комментарии" сообщало — о том, чтобы прекратить обстрелы аннексированного Крыма не может быть и речи. Удары по украинскому полуострову будут продолжаться до тех пор, пока Украина не освободит Крым и все россияне не покинут украинскую землю. Об этом в интервью "Украинскому радио" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Ранее "Комментарии" писали — в Институте изучения войны назвали участок фронта, где ситуация для россиян стремительно ухудшается.
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Бог
сегодня, 09:47
Ну и идиотизм вы пишите! Перепочинок нужен Западу,у которого уже заканчиваються снаряды и ракеты для всу.А по роводу успехов,да,кое-что есть,но с учетом потерь эти ",победы" не стоят стольких жизни украинских солдат.