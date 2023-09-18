Забудьте о погоде: Зеленский сделал заявление о военных действиях зимой

Украинская армия имеет серьезные успехи в ходе этого контрнаступления, а, значит останавливаться или делать паузу с приближением зимы нет смысла. Украина продолжит свое контрнаступление, несмотря на ухудшение погодных условий. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "CBS" сделал президент Украина Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Глава украинского государства акцентировал внимание на том, что сегодня украинские войска на разных участках фронта имеют инициативу. И дня не проходит, чтобы украинская армия не продвигалась вперед.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

На вопрос журналиста о военных действиях зимой Владимир Зеленский заявил, что Украина не может сбавлять темп и терять время.

"Забудьте о погоде и т.д. В местах, куда на бронетехнике не проехать – летим. Если мы не умеем летать – отправим дроны. Мы не должны давать Путину передышку", – отметил украинский президент.

Читайте также на портале "Комментарии" — международному сообществу нужно перестать жить иллюзиями и отвечать на нытье террористической России об отсутствии переговоров с Украиной. Об этом у себя в Twitter рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Также издание "Комментарии" сообщало — о том, чтобы прекратить обстрелы аннексированного Крыма не может быть и речи. Удары по украинскому полуострову будут продолжаться до тех пор, пока Украина не освободит Крым и все россияне не покинут украинскую землю. Об этом в интервью "Украинскому радио" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Ранее "Комментарии" писали — в Институте изучения войны назвали участок фронта, где ситуация для россиян стремительно ухудшается.



