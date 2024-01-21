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"Я сделал бы это завтра": Зеленский сделал новое заявление о выборах во время войны

Зеленский считает, что нужно думать, как провести выборы в условиях военного положения

сегодня, 23:30
Автор:
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Лиля Воробьева
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Украинский президент Владимир Зеленский выразил готовность к проведению выборов в условиях военного положения, когда удастся преодолеть преграды, мешающие голосовать в условиях войны. При этом он придерживается мнения, что "нужно думать, как это сделать".

"Я сделал бы это завтра": Зеленский сделал новое заявление о выборах во время войны

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Об этом глава государства сказал, отвечая на вопросы журналистов британского телеканала Channel 4 News.

"Вот вам мой ответ: если бы я мог сделать это завтра, я бы сделал это завтра... Нам нужно изменить обстоятельства и закон", — пояснил он, давая ответ на вопрос о вероятности проведения президентских выборов, которые должны быть весной 2024 года. .

При этом лидер Украины отмечает, что выборы президента откладываются не по его прихоти, а по требованию закона:

"Я просто не способен их провести из-за закона, который мне это запрещает. То есть он запрещает не мне проводить выборы, а запрещает выборы в целом всем институтам сделать", – подчеркнул он.

Также глава государства добавляет, что проблемы существуют не только в законодательном запрете проведения выборов во время военного положения.

"Даже если это можно было сделать, что делать с оккупированными территориями? И как провести выборы, если у нас более 6 млн человек за границей, а формата онлайн-выборов, к сожалению, нет", – подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский заявил, что не видит сейчас необходимости мобилизовать полмиллиона украинцев. Глава государства Владимир Зеленский сказал, что не видит теперь необходимости мобилизовать в армию полмиллиона человек. Зеленский сообщил, что на обеспечение мобилизации и военных партнеров не предоставили средства.



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