"Я сделал бы это завтра": Зеленский сделал новое заявление о выборах во время войны



















Украинский президент Владимир Зеленский выразил готовность к проведению выборов в условиях военного положения, когда удастся преодолеть преграды, мешающие голосовать в условиях войны. При этом он придерживается мнения, что "нужно думать, как это сделать".

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Об этом глава государства сказал, отвечая на вопросы журналистов британского телеканала Channel 4 News.

"Вот вам мой ответ: если бы я мог сделать это завтра, я бы сделал это завтра... Нам нужно изменить обстоятельства и закон", — пояснил он, давая ответ на вопрос о вероятности проведения президентских выборов, которые должны быть весной 2024 года. .

При этом лидер Украины отмечает, что выборы президента откладываются не по его прихоти, а по требованию закона:

"Я просто не способен их провести из-за закона, который мне это запрещает. То есть он запрещает не мне проводить выборы, а запрещает выборы в целом всем институтам сделать", – подчеркнул он.

Также глава государства добавляет, что проблемы существуют не только в законодательном запрете проведения выборов во время военного положения.

"Даже если это можно было сделать, что делать с оккупированными территориями? И как провести выборы, если у нас более 6 млн человек за границей, а формата онлайн-выборов, к сожалению, нет", – подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский заявил, что не видит сейчас необходимости мобилизовать полмиллиона украинцев. Глава государства Владимир Зеленский сказал, что не видит теперь необходимости мобилизовать в армию полмиллиона человек. Зеленский сообщил, что на обеспечение мобилизации и военных партнеров не предоставили средства.