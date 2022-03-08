"Я охладел к НАТО": Зеленский сообщил позицию Украины по Альянсу

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Карина Ожерельева
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не будет больше вовсю добиваться вступления Украины в НАТО, ведь пока не видит перспектив из-за игнорирования Альянсом нашего государства. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление Зеленского в интервью американской телекомпании ABC News.
Президент Украины Владимир Зеленский - фото из открытых источников
Зеленский также подчеркнул, что Украина не будет страной, которая "просит что-то на коленях".
Как сообщали ранее "Комментарии", несколько государств против того, чтобы предоставить на этой неделе Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС. Эти государства стремятся, чтобы Еврокомиссия сначала дала оценку готовности Украины к процессу обретения членства в ЕС, прежде чем будет принято решение. Как сообщил один из дипломатов, эти страны желают сосредоточиться, прежде всего, на оказании поддержки Украине и остановке войны, а не на запуске процесса, который может длиться десятилетие.
Также "Комментарии" писали, почему Россия пошла на переговоры с Украиной уже на второй день войны. Арестович отметил, что требования России постепенно снижаются. Арестович подчеркнул, что переговоры с Украиной инициировала именно российская сторона во второй день вторжения в Украину. По информации советника главы ОП, в мировой истории нет аналогов такой скорости. Арестович сообщил возможные причины столь скорых действий со стороны России.
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Обсуждения
Новости
Ольга
8 марта 2022, 14:23
А я охолола до всiх вас,пiсля того,як Ви кинули напризволяще людей,якi з початку вiйни сидять по пiдвалах в Гостомелi:без свiтла,без зв'язку,без тепла,а сьогоднi-i без газу.Ви евакуюете людей iз Iрпiня,iз Сум,iз iнших мiст.А в Гостомелi не вашi люди?Ви просто кинули людей.Там моi дiти i я не знаю,як iм допомоги Тепер я розумiю,ми нiкому не потрiбнi!
Павло
8 марта 2022, 13:12
Нахер этих гондурасов...они только "призывают" выражают "сочувствие" и "поддерживают" кинули нам как собаке кость эту кучку оружия мол "завалите хлебало и радуйтесь"....