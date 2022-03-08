logo

BTC/USD

38487.22

ETH/USD

2638.46

LTC/USD

105.08

USD/UAH

31.20

EUR/UAH

35.15

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент "Я охладел к НАТО": Зеленский сообщил позицию Украины по Альянсу
commentss НОВОСТИ Все новости

"Я охладел к НАТО": Зеленский сообщил позицию Украины по Альянсу

Президент сообщил, что НАТО боится конфронтации с Россией

8 марта 2022, 13:02 comments4362
Автор:

Карина Ожерельева
Поделитесь публикацией:

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не будет больше вовсю добиваться вступления Украины в НАТО, ведь пока не видит перспектив из-за игнорирования Альянсом нашего государства. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление Зеленского в интервью американской телекомпании ABC News.

"Я охладел к НАТО": Зеленский сообщил позицию Украины по Альянсу

Президент Украины Владимир Зеленский - фото из открытых источников

"По НАТО, я охладел к этому вопросу после того, как мы поняли, что НАТО не готово принять Украину. Альянс боится спорных вещей и конфронтации с Российской Федерацией", — заявил Зеленский.

Зеленский также подчеркнул, что Украина не будет страной, которая "просит что-то на коленях".

"И мы не намерены быть такой страной, я не хочу быть таким президентом", — подчеркнул президент Украины в интервью.

Как сообщали ранее "Комментарии", несколько государств против того, чтобы предоставить на этой неделе Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС. Эти государства стремятся, чтобы Еврокомиссия сначала дала оценку готовности Украины к процессу обретения членства в ЕС, прежде чем будет принято решение. Как сообщил один из дипломатов, эти страны желают сосредоточиться, прежде всего, на оказании поддержки Украине и остановке войны, а не на запуске процесса, который может длиться десятилетие.

Также "Комментарии" писали, почему Россия пошла на переговоры с Украиной уже на второй день войны. Арестович отметил, что требования России постепенно снижаются. Арестович подчеркнул, что переговоры с Украиной инициировала именно российская сторона во второй день вторжения в Украину. По информации советника главы ОП, в мировой истории нет аналогов такой скорости. Арестович сообщил возможные причины столь скорых действий со стороны России.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ieaS3jvZS9Q
Теги:
comments

Обсуждения

Ольга

8 марта 2022, 14:23

А я охолола до всiх вас,пiсля того,як Ви кинули напризволяще людей,якi з початку вiйни сидять по пiдвалах в Гостомелi:без свiтла,без зв'язку,без тепла,а сьогоднi-i без газу.Ви евакуюете людей iз Iрпiня,iз Сум,iз iнших мiст.А в Гостомелi не вашi люди?Ви просто кинули людей.Там моi дiти i я не знаю,як iм допомоги Тепер я розумiю,ми нiкому не потрiбнi!

Павло

8 марта 2022, 13:12

Нахер этих гондурасов...они только "призывают" выражают "сочувствие" и "поддерживают" кинули нам как собаке кость эту кучку оружия мол "завалите хлебало и радуйтесь"....

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!