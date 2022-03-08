"Я охладел к НАТО": Зеленский сообщил позицию Украины по Альянсу

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не будет больше вовсю добиваться вступления Украины в НАТО, ведь пока не видит перспектив из-за игнорирования Альянсом нашего государства. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление Зеленского в интервью американской телекомпании ABC News.

Президент Украины Владимир Зеленский - фото из открытых источников

"По НАТО, я охладел к этому вопросу после того, как мы поняли, что НАТО не готово принять Украину. Альянс боится спорных вещей и конфронтации с Российской Федерацией", — заявил Зеленский.

Зеленский также подчеркнул, что Украина не будет страной, которая "просит что-то на коленях".

"И мы не намерены быть такой страной, я не хочу быть таким президентом", — подчеркнул президент Украины в интервью.

Как сообщали ранее "Комментарии", несколько государств против того, чтобы предоставить на этой неделе Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС. Эти государства стремятся, чтобы Еврокомиссия сначала дала оценку готовности Украины к процессу обретения членства в ЕС, прежде чем будет принято решение. Как сообщил один из дипломатов, эти страны желают сосредоточиться, прежде всего, на оказании поддержки Украине и остановке войны, а не на запуске процесса, который может длиться десятилетие.

Также "Комментарии" писали, почему Россия пошла на переговоры с Украиной уже на второй день войны. Арестович отметил, что требования России постепенно снижаются. Арестович подчеркнул, что переговоры с Украиной инициировала именно российская сторона во второй день вторжения в Украину. По информации советника главы ОП, в мировой истории нет аналогов такой скорости. Арестович сообщил возможные причины столь скорых действий со стороны России.

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