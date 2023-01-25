"Я хочу улыбаться вместе с тобой": Елена Зеленская нежно поздравила мужа с 45-летием (ФОТО)

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Лиля Воробьева
Сегодня, 25 января, президент Украины Владимир Зеленский отмечает свой день рождения. Лидеру нашей страны исполнилось 45 лет. Елена Зеленская обнародовала приветствие любимому по поводу этой даты на своей странице в социальных сетях.
Елена и Владимир Зеленские (фото из открытых источников)
"Меня часто спрашивают о том, как ты изменился за этот год. И я всегда отвечаю: "Не изменился. Он тот же. Тот самый парень, которого я встретила, когда нам было по семнадцать". Но на самом деле кое-что изменилось: ты гораздо меньше улыбаешься ныне. Например, как на этом фото… Я желаю тебе больше причин для улыбки. И ты знаешь, что для этого надо. Мы все знаем", — это строчки с приветствия первой леди нашей страны.
Еще Елена Зеленская добавила в поздравлении, что желает мужу здоровья. Также у первой леди есть особая просьба к имениннику, в частности, его жена мечтает о том, чтобы она всегда могла улыбаться, оставаясь рядом с ним.
"Упрямства у тебя хватит. Главное – чтобы хватило здоровья. Так что будь здоров, пожалуйста! Я хочу улыбаться вместе с тобой всегда. Подари мне эту возможность!", — подытожила первая леди страны.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Елена Зеленская рассказала, изменился ли Владимир Зеленский за время войны. Жене президента журналисты задали вопрос о том, влияет ли война на ее мужа и изменилось ли сейчас его поведение. Елена Зеленская дала ответ, что ее муж все время был человеком, на которого всегда можно положиться и сейчас об этом знают во всем мире. Об этом первая леди нашей страны сказала, отвечая на вопросы представителей Rzeczpospolita.
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