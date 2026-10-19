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«Выглядит как капитуляция»: в чем Зеленский публично обвинил США

Киев утверждает, что Вашингтон одобряет лишь часть оплаченных ракет-перехватчиков, а объемы поставок упали до четверти прежнего уровня

19 октября 2026, 07:15
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Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действия американской администрации Дональда Трампа выглядят как попытка склонить Киев к уступкам России. По его словам, Вашингтон также задерживает поставки ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot, необходимых для перехвата российских баллистических ракет. Об этом Зеленский рассказал в интервью Bloomberg.

«Выглядит как капитуляция»: в чем Зеленский публично обвинил США

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Украинский лидер подчеркнул, что не считает доказанным намерение американских партнеров добиться капитуляции Украины. Однако, по его оценке, предпринимаемые шаги создают именно такое впечатление.

"Я не утверждаю, что именно такую цель преследуют наши партнеры", — пояснил Зеленский, добавив, что не хочет верить в готовность США завершить войну за счет украинских интересов.

Отдельные претензии Киева касаются ракет для Patriot. По словам президента, Украина оплатила вооружение, в том числе противобаллистические ракеты, в рамках программы PURL, однако американская сторона согласовала поставку только части заказанного. Остальные ракеты, утверждает Зеленский, пока не одобрены, и объяснить это техническими причинами нельзя.

Президент также заявил, что сейчас Украина получает около 12 таких перехватчиков в месяц. По его оценке, это примерно четверть от объемов, которые предоставлялись при администрации Джо Байдена. При этом раньше ракеты поступали в рамках военной помощи, а теперь Киев вынужден за них платить.

Зеленский выразил надежду, что отношения с Вашингтоном могут улучшиться после промежуточных выборов в США, запланированных на 3 ноября.

Заявления украинского президента подчеркивают разногласия вокруг условий завершения войны и американской военной поддержки. Для Киева вопрос поставок Patriot остается критическим: от наличия перехватчиков зависит способность защищать города и инфраструктуру от баллистических ударов.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-10-18/zelenskyy-says-trump-is-pushing-ukraine-to-capitulate-to-russia?srnd=homepage-europe
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