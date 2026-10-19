«Виглядає як капітуляція»: у чому Зеленський публічно звинуватив США

Президент України Володимир Зеленський заявив, що дії американської адміністрації Дональда Трампа виглядають як спроба схилити Київ до поступок Росії. За його словами, Вашингтон також затримує постачання ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot, які необхідні для перехоплення російських балістичних ракет. Про це Зеленський розповів у інтерв'ю Bloomberg.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Український лідер підкреслив, що не вважає доведеним намір американських партнерів досягти капітуляції України. Однак, за його оцінкою, кроки, що робляться, створюють саме таке враження.

"Я не стверджую, що саме таку мету мають наші партнери", — пояснив Зеленський, додавши, що не хоче вірити в готовність США завершити війну за рахунок українських інтересів.

Окремі претензії Києва стосуються ракет Patriot. За словами президента, Україна сплатила озброєння, у тому числі протибалістичні ракети, в рамках програми PURL, проте американська сторона погодила постачання лише частини замовленого. Решта ракет, стверджує Зеленський, поки не схвалена, і пояснити це технічними причинами не можна.

Президент також заявив, що зараз Україна отримує близько 12 таких перехоплювачів на місяць. За його оцінкою, це приблизно чверть від обсягів, які надавалися за адміністрації Джо Байдена. Раніше ракети надходили в рамках військової допомоги, а тепер Київ змушений за них платити.

Зеленський висловив сподівання, що відносини з Вашингтоном можуть покращити після проміжних виборів у США, запланованих на 3 листопада.

Заяви українського президента наголошують на розбіжностях навколо умов завершення війни та американської військової підтримки. Для Києва питання постачання Patriot залишається критичним: від наявності перехоплювачів залежить здатність захищати міста та інфраструктуру від балістичних ударів.

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