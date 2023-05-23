Встреча Зеленского с президентом Бразилии, делавшим неоднозначные заявления, не состоялась



















Президент Зеленский не провел переговоры с лидером Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой. В ОП заявили, что причиной стали разные графики. Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

“Ничего с президентом Бразилии не произошло. У дипломатии есть такое понятие, как несовпадение графиков. Вот это и случилось. Учитывая, что президент Украины находился в Японии меньше суток, не знаю, сколько времени находился президент Бразилии, но, безусловно, и президент Украины хотел встретиться. Очевидно, и президент Бразилии намеревался. Не получилось”, – заявил Жовква.

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Также он сказал, что такая возможность может появиться в будущем на международных площадках.

"Если эта страна выдвигает соответствующие мирные предложения, она должна понимать, что эти предложения должны ложиться в основу или быть частью украинского плана, украинской формулы мира", — подчеркнул заместитель председателя ОП.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что после саммита G7 президент Бразилии обиделся на Зеленского . Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва разочарован тем, что так и не смог провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита "Большой семерки" в Японии. В том, что диалог так и не состоялся, бразильский лидер обвинил украинскую сторону.

Он отметил, что не видит большой проблемы в том, что он так и не смог непосредственно переговорить с президентом Украины, хотя и испытывает определенное разочарование в этом отношении. Лула отметил, что слушал выступление Зеленского на саммите, а украинский лидер слышал его выступление, в котором также достаточно много было сказано о войне в Украине.

