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Встреча Путина и Зеленского возможна только при одном условии: Россия выдвинула требования

Россия назвали условие встречи Зеленского с Путиным

сегодня, 13:41
Автор:

Карина Ожерельева
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РФ назвала условие, при котором можно будет провести встречу украинского и российского президентов Зеленского и Путина. Как сообщали "Комментарии", такое заявление спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко опубликовали "Риа Новости".

Встреча Путина и Зеленского возможна только при одном условии: Россия выдвинула требования

Зеленский и Путин - фото из открытых источников

По словам Матвиенко, встреча состоится только тогда, когда будет выработана договоренность и создан итоговый документ.

Матвиенко подчеркнула, что встреча должна принести результат, а не быть безрезультативным разговором.

"А так посеять надежду, что сейчас президенты встретятся, поговорят и не будет результата – ради чего тогда проводить эти встречи?... Встреча должна дать результаты. Такие встречи готовятся, это не просто встретились, ни о чем поговорили", — отметила Матвиенко.

Что думают эксперты по поводу требований России и встречи Зеленского с Путиным?

Директор центра "Новая Европа" Сергей Солодкий в комментариях для "Радио Свобода" заявил, что все переговоры по принципиальным вопросам с россиянами до 2014 года заканчивались дипломатическим, экономическим поражением Украины. Россия всегда прибегала к шантажу и всегда переигрывала Украину. По мнению эксперта, Украина с точки зрения реальной политики является более слабой стороной.

"Когда ведет переговоры более сильная и более слабая сторона, то очевидно, кто будет вынужден идти на большие уступки. Соглашаться на двусторонний диалог с позиции более слабой стороны и рассчитывать на справедливый мир – это верх наивности", — заявил эксперт.

PR-эксперт, политический аналитик, юрист Александр Солонько для портала "Комментарии" сообщил, что вопрос сейчас не в том, когда именно подпишут документ. Сейчас у нас требования России к Украине, которые невыполнимы и нереальны. Этими требованиями Кремль ставит своей целью уничтожение Украины. А принять условия России – значит капитулировать и поставить крест на Украине. Именно в этом контексте спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и говорит о документе и встрече президентов.

"Единственный вариант встречи с Зеленским, который рассматривает путин — это принятие капитуляции Украины. Возможно ли это? Украинский народ уже дал ответ на этот вопрос", — отметил эксперт.

Как сообщали ранее "Комментарии", представитель РФ в ООН признал готовность Путина нажать на ядерную кнопку.


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Источник: https://ria.ru/20220324/peregovory-1779791258.html
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