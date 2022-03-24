Встреча Путина и Зеленского возможна только при одном условии: Россия выдвинула требования

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Карина Ожерельева
РФ назвала условие, при котором можно будет провести встречу украинского и российского президентов Зеленского и Путина. Как сообщали "Комментарии", такое заявление спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко опубликовали "Риа Новости".
Зеленский и Путин - фото из открытых источников
По словам Матвиенко, встреча состоится только тогда, когда будет выработана договоренность и создан итоговый документ.
Матвиенко подчеркнула, что встреча должна принести результат, а не быть безрезультативным разговором.
Что думают эксперты по поводу требований России и встречи Зеленского с Путиным?
Директор центра "Новая Европа" Сергей Солодкий в комментариях для "Радио Свобода" заявил, что все переговоры по принципиальным вопросам с россиянами до 2014 года заканчивались дипломатическим, экономическим поражением Украины. Россия всегда прибегала к шантажу и всегда переигрывала Украину. По мнению эксперта, Украина с точки зрения реальной политики является более слабой стороной.
PR-эксперт, политический аналитик, юрист Александр Солонько для портала "Комментарии" сообщил, что вопрос сейчас не в том, когда именно подпишут документ. Сейчас у нас требования России к Украине, которые невыполнимы и нереальны. Этими требованиями Кремль ставит своей целью уничтожение Украины. А принять условия России – значит капитулировать и поставить крест на Украине. Именно в этом контексте спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и говорит о документе и встрече президентов.
Как сообщали ранее "Комментарии", представитель РФ в ООН признал готовность Путина нажать на ядерную кнопку.
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