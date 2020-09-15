Всеукраинский референдум глазами Зеленского: чем обернется инициатива президента

На этой неделе комитет Верховной Рады рассмотрит законопроект №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум", который готовят ко второму чтению. В первом ВР приняла его 18 июня. Почему этим занялись именно сейчас и когда могут принять - на эти и другие вопросы ответили эксперты.

Спорные моменты

Адвокат, эксперт по вопросам судебной и правоохранительной деятельности Украинского института будущего (УИБ), кандидат юридических наук Мирослава Чорноусько напоминает, что соответствующий проект был внесен президентом как неотложный. Вследствие чего также сокращен срок на представление альтернативных проектов (что, впрочем, не помешало депутатам их подготовить).

"Такая поспешность в выполнении предвыборных обещаний, на фоне внешнеполитических и внутригосударственных вызовов, которые сегодня стоят перед Украиной, выглядит довольно неоднозначно, – считает Мирослава Чорноусько. – С одной стороны, необходимость урегулирования вопросов проведения общегосударственного референдума является объективной. В ведь в 2018 году, с признанием предыдущего профильного закона неконституционным, в этой части фактически образовался правовой вакуум. С другой - новым законом важно минимизировать риски, связанные с манипулированием общественным мнением и принятием, в результате последнего, "правильных" для политикума (и, на самом деле, вредных для украинской государственности и гражданского общества) решений".

Эксперт УИБ уверена, что стремление любой ценой и как можно быстрее принять президентский проект может обернуться опасными последствиями. Преодолеть которые постфактум будет максимально сложно.

"Анализ проекта позволяет констатировать наличие в его содержании терминологической путаницы и ряда довольно неудачных, с юридической точки зрения, формулировок, в сочетании с более глобальными и рискованными нормами, – говорит Мирослава Чорноусько. – Например, ч. 3 ст. 120 проекта предусмотрено, что "вопрос общегосударственного значения, поддержанный по результатам всеукраинского референдума по народной инициативе избирателями согласно части шестой статьи 116 настоящего Закона, является обязательным для выполнения (реализации) соответствующими органами государственной власти, их должностными лицами". Тогда как речь должна была бы идти всё же о результате волеизъявления граждан по такому вопросу".

Достаточно дискуссионным, по мнению эксперта, являются также:

– предоставление только 60-дневного срока на сбор трех миллионов подписей, необходимых для поддержания инициативы о проведении референдума;

– положение, предусматривающее вынесение на референдум вопросов прекращения действия закона Украины или отдельных его положений (в случае отсутствия консенсуса между парламентом и Офисом президента по определенным вопросам, это вполне может использоваться как механизм вывода Верховной Рады из "законодательной игры");

– то, что решение, принятое на всеукраинском референдуме, может быть изменено не ранее чем через три года со дня его принятия, причем только путем всеукраинского референдума (если речь пойдет о вопросах, подпадающих под полномочия парламента или президента Украины, деятельности органов государственной власти, это может привести, в том числе, к противоречию таких решений Конституции Украины).

Наиболее контраверсийным положением проекта Мирослава Чорноусько называет возможность голосования с помощью "автоматизированной информационно-аналитической системы".

"Несмотря на предостережения представителей экспертной среды, неустанное стремление к диджитализации коснулось и рассматриваемого проекта, – подчеркивает эксперт. – При этом, четкой процедуры такого голосования проект не устанавливает, отведя главную роль в этом процессе ЦИК… Мягко говоря, такая норма неприемлема уже с методологической точки зрения, ведь делает возможным создание поля для злоупотреблений и искажение различными способами результатов референдума. Недаром ряд стран Европы, испытав на собственном опыте подобный механизм, уже отказались от него. Прежде всего, речь идет о невозможности обеспечения свободного волеизъявления, сохранение тайны голосования, риске незаконных вмешательств в работу соответствующей автоматизированной системы".

Помимо прочего, такой подход противоречит и Конституции Украины, считает Мирослава Чорноусько. Ведь п. 20 ч. 1 ст. 92 Основного Закона установлено, что исключительно законами Украины определяются организация и порядок проведения референдумов. Таким образом, возможность электронного голосования является довольно иллюзорной, ведь тех или иных механизмов контроля за соблюдением законности процедуры не предлагается.

"Поддержит ли Верховная Рада предложенный проект? С максимально высокой вероятностью - решение будет положительным, – считает эксперт. – Несмотря на, к сожалению, достаточно низкий качественный уровень законотворчества в парламенте текущего созыва. Главной интригой остается лишь то, пойдут ли народные депутаты на поддержку "электронного голосования" в предложенном неопределенном формате. Впрочем, здесь прогнозы также крайне неоптимистичны. Ведь имеет место политическая воля президента на такой шаг. И вразрез с ней монобольшинство вряд ли пойдет".

Мирослава Чорноусько уверена, что будут иметь место манипуляции вокруг применения норм в будущем в случае принятия закона. Ведь часть их выписана именно таким образом, чтобы эти манипуляции стали возможными.

"Хотелось бы акцентировать на необходимости взвешенной позиции парламента в рассмотрении этого вопроса. Ведь принятие подобного проекта в условиях нарушения территориальной целостности Украины, сверхнизкого уровня кибербезопасности, ангажированности медийной сферы, - в сочетании с низким уровнем правовой культуры в обществе, может стать бомбой замедленного действия для будущего нашего государства", – резюмирует Мирослава Чорноусько.

Немного истории...

Народный референдум традиционно считается одним из эффективнейших инструментов прямого демократического волеизъявления, напоминает политтехнолог Александр Курбан.

"К примеру, в Швейцарии он является главным способом решения многих вопросов, большинство из которых даже ниже конституционного статуса. Так, в ноябре 2009 года на референдуме граждане Швейцарии принимали решение о том, разрешить или не разрешить мусульманам строить мечети на своей территории. 57% проголосовало против", – отмечает эксперт.

В истории независимой Украины, было два классических по процедуре референдума. В 1991 году мы всенародно утверждали Акт Независимости, а в 2000 году вносили изменения в Конституцию (их, правда, не утвердила Рада).

"Было еще несколько попыток отдельных политсил организовать референдумы, – говорит Александр Курбан. – Но они были, как правило, инструментом политического давления на оппонентов или предвыборной технологией. К примеру, в 2006 году оппозиционный блок "Не так!" организовал десятки инициативных групп и собрал более 3,5 млн голосов в поддержку о проведении референдума по вопросу вступления в ЕЭП или НАТО. Но по сути, это был предвыборный инструмент, который позволял проводить скрытую агитацию и продвигать идеи СДПУ(о) в формате выборов в парламент".

По мнению политтехнолога, для Украины, референдум так и не стал демократическим инструментом структурных конституционных изменений. Начиная с первой версии закона "Про всеукраинський та місцеві референдуми" (1991 г.), он был скорее декоративной формой постсоветской демократии. Решения можно было имплементировать только с разрешения президента и правящей политической элиты. Эта тенденция сохранится, если во втором чтении будет принята его новая версия в той редакции, которую предложили "Слуги народа", уверен Александр Курбан.

Эксперт поясняет: "Нынешней правящей политической элите нужен простой и удобный инструмент реализации своих политических амбиций, связанных с дальнейшей централизацией власти и усилением пророссийской ориентации. Имея большинство в парламенте и полный контроль над всеми ветвями власти, команда Зеленского может использовать новую версию закона о референдуме для противопоставления мнению улицы".

По словам политтехнолога, в проекте закона №3613 есть механизмы предотвращения возможных антиконституционных сценариев. Однако некоторые из них полностью противоречат логике.

"Как, например, можно внести изменения в Конституцию, если нельзя выносить на референдум инициативы, которые противоречат Конституции? – недоумевает Александр Курбан. – Также вызывает вопросы ст.23 ("Процедури в електронному вигляді при організації і проведенні всеукраїнського референдуму") - из-за нечеткости процедуры электронного голосования, определение которой возлагается на ЦИК".

По мнению политтехнолога, проект закона о референдуме, предложенный от имени президента, ставит больше вопросов, чем дает на них ответов. И он в таком виде не станет серьезным прорывом в украинском законодательстве. Скорее - будет использован как количественный показатель "эффективности" власти.

Обещания Зеленского перед выборами

По всей видимости, перед местными выборами Зеленский решил вернуться к теме выполнения своих предвыборных обещаний. Так заместитель директора Украинского института политики (УИП) Кирилл Молчанов прокомментировал возвращение Верховной Рады к теме референдума.

"Если почитать программу, с которой Зеленский шел на президентские выборы, то там пунктом первым было принятие закона о народовластии. Куда входит и закон о референдуме. Только вот прошло уже больше года, а соответствующего закона так и не приняли", – отмечает Кирилл Молчанов.

Политический эксперт уверяет, что "Слуга народа" сейчас носится с идеей совместить местные выборы с неким подобием референдума. Вынеся туда, в частности, вопрос по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

"Под это, похоже, хотят сейчас принять определенную законодательную базу. Чтобы можно было 25 октября нечто подобное провести. Но это будет консультативный референдум, его нормы не будут носить императивного действия. Так что далеко не факт, что то или иное решение, высказанное украинским обществом, будет воплощено в жизнь", – подчеркивает Кирилл Молчанов.

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