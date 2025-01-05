"Всем остальным гарантерам было пох*ру на эту страну": Зеленский выругался, говоря о Будапештском меморандуме

Чтобы война в Украине закончилась, необходимо обеспечить реальные и надежные гарантии безопасности, которые будут иметь практическую силу, а не останутся "на бумаге", как это произошло с Будапештским меморандумом. Президент Владимир Зеленский, выступая в интервью для американского подкастера Лекса Фридмана, эмоционально высказался об опыте этого соглашения и его последствиях.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Зеленский напомнил, что Будапештский меморандум предусматривал гарантии безопасности для Украины от трех ключевых гарантов – США, России и Великобритании, а также присоединившихся позже Франции и Китая.

"В Будапештском меморандуме были гарантии безопасности для Украины. Сначала три самых главных гарантера безопасности для Украины, три стратегических друга и партнера Украины – США, Россия, Британия. Франция и Китай присоединились. Было 5 государств… Это сейчас мы понимаем, что это никакие не гарантии безопасности. Было написано "заверение"… Это же самые большие государства, это ядерная пятерка. это придумал, и просто усадить их в тюрьму", – заявил Зеленский.

Президент отметил, что после аннексии Крыма и оккупации части Донбасса Украина трижды обращалась к гарантам с официальными запросами о проведении консультаций, предусмотренных меморандумом, однако ни одна из сторон не отреагировала.

"После того, как была оккупирована часть Донбасса и Крыма, Украина отправила три раза в течение нескольких лет письма всем гарантерам безопасности, всем членам Будапештского меморандума. Что написано в меморандуме? Консультации, Украина проводит консультации, если нарушена ее территориальная целостность. И все должны быть на консультациях, все должны приехать, должны встретиться срочно – Америка, Великобритания, Россия, Франция, Китай", – подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что ни на одно из этих писем ответа так и не поступило, как и не были проведены консультации.

" Почему? Да пох*ру. Это же понятно на русском? Вот как на русском было пох*ру, так и всем прочим гарантерам было пох*ру на эту страну, на этих людей, на эти гарантии безопасности ".

Зеленский также сообщил, что поднимал тему Будапештского меморандума в разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом и планирует продолжить обсуждение этого вопроса.

Президент добавил, что даже в феврале 2022 года после начала полномасштабной войны Украина отправляла письма с запросами о консультациях, но и на этот раз ответа не последовало. "Вопрос простой – можно этому доверять? Нет. Какая бы страна из этих 5 не сидела за столом переговоров, просто бумажке, что "поверьте, мы вас спасем", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства также назвал ситуацию с гарантиями безопасности "поездом с макулатурой", а Минские договоренности — вторым вагоном этого поезда.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский рассказал о своих шагах к завершению войны . Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману заявил, что в первую очередь переговоры по завершению войны должны состояться с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом. Только после этого возможны переговоры с Россией.