"Всем остальным гарантерам было пох*ру на эту страну": Зеленский выругался, говоря о Будапештском меморандуме

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Лиля Воробьева
Чтобы война в Украине закончилась, необходимо обеспечить реальные и надежные гарантии безопасности, которые будут иметь практическую силу, а не останутся "на бумаге", как это произошло с Будапештским меморандумом. Президент Владимир Зеленский, выступая в интервью для американского подкастера Лекса Фридмана, эмоционально высказался об опыте этого соглашения и его последствиях.
Владимир Зеленский (фото из открытых источников)
Зеленский напомнил, что Будапештский меморандум предусматривал гарантии безопасности для Украины от трех ключевых гарантов – США, России и Великобритании, а также присоединившихся позже Франции и Китая.
Президент отметил, что после аннексии Крыма и оккупации части Донбасса Украина трижды обращалась к гарантам с официальными запросами о проведении консультаций, предусмотренных меморандумом, однако ни одна из сторон не отреагировала.
Он также добавил, что ни на одно из этих писем ответа так и не поступило, как и не были проведены консультации.
" Почему? Да пох*ру. Это же понятно на русском? Вот как на русском было пох*ру, так и всем прочим гарантерам было пох*ру на эту страну, на этих людей, на эти гарантии безопасности ".
Зеленский также сообщил, что поднимал тему Будапештского меморандума в разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом и планирует продолжить обсуждение этого вопроса.
Президент добавил, что даже в феврале 2022 года после начала полномасштабной войны Украина отправляла письма с запросами о консультациях, но и на этот раз ответа не последовало. "Вопрос простой – можно этому доверять? Нет. Какая бы страна из этих 5 не сидела за столом переговоров, просто бумажке, что "поверьте, мы вас спасем", – подчеркнул Зеленский.
Глава государства также назвал ситуацию с гарантиями безопасности "поездом с макулатурой", а Минские договоренности — вторым вагоном этого поезда.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский рассказал о своих шагах к завершению войны . Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману заявил, что в первую очередь переговоры по завершению войны должны состояться с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом. Только после этого возможны переговоры с Россией.
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