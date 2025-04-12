В Раде анонсировали, до какого числа собираются продлить военное положение и мобилизацию

14-15 апреля в Верховную Раду будут традиционно внесены законопроекты президента о продлении военного положения и общей мобилизации на 90 дней. Верховная Рада проголосует за них на одном из пленарных заседаний 15-18 апреля. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил у себя в соцсети народный депутат, первый заместитель главы налогового комитета Рады Ярослав Железняк.

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

Нардеп отметил, голосование, скорее всего, пройдет без каких-либо задержек со стороны народных избранников. Таким образом, военное положение и всеобщая мобилизация будут продлены в Украине до 6 августа.

Ранее о том, что парламент вновь проголосует за продолжение мобилизации и военного положения, заявил спикер парламента Руслан Стефанчук.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинцев интересует вопрос демобилизации военных, которые уже более трех лет защищают Украину. Ранее о ситуации с демобилизацией рассказывал народный депутат Украины Алексей Гончаренко. По его словам, законопроект уже подготовили, однако рассматривать его в парламенте пока не будут.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал, кто должен решить вопрос демобилизации. По его словам, при рассмотрении законопроекта о демобилизации украинский парламент будет полагаться на мнение высшего военного руководства государства. Главное, как отметил Стефанчук, не повторить политическую ошибку Украинской Центральной Рады, которая имела место в 1919 году, пишет издание "Укринформ".

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия может попытаться заключить соглашение с США о перемирии на фронте до 9 мая из-за своей любви к "особым датам". Такое мнение озвучил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Может ли май стать тем самым "дедлайном" после которого, в случае продолжения войны, Трамп может решиться на болезненные санкции против РФ? Какова вероятность, что война через месяц, как минимум, будет поставлена на паузу? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



