logo

BTC/USD

27071.91

ETH/USD

1634.04

LTC/USD

66.58

USD/UAH

38.30

EUR/UAH

41.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Возможен ли большой прорыв в контрнаступлении в этом году: Зеленский дал прямой ответ
commentss НОВОСТИ Все новости

Возможен ли большой прорыв в контрнаступлении в этом году: Зеленский дал прямой ответ

Президент признал, что о перспективах прорыва в этом году пока говорить очень сложно

сегодня, 10:05
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Приближения сезона дождей и холодов не должно останавливать контрнаступление Украины. Оно будет продолжаться, но будет ли большой прорыв в этом году – сказать точно не может никто. ВСУ добьются больших успехов на фронте. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в интервью "CNN".

Возможен ли большой прорыв в контрнаступлении в этом году: Зеленский дал прямой ответ

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Глава украинского государства высоко оценил действия украинских военных на поле боя. При этом президент признал, что планы по контрнаступлению несколько отличались от того, что мы имеем на сегодняшний день. Продвижение украинской армии на ряде направлений идет действительно медленнее, чем ожидалось.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


На вопрос о том, возможен ли в этом году большой прорыв, Зеленский ответил: "Думаю, на самом деле никто не знает".

Однако, подчеркнул президент, в этом году украинским защитникам все же удастся добиться успеха на отдельных участках.

"Но я думаю, что у нас будет больше успеха", — резюмировал Зеленский.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава украинского государства заявил, что ему точно известно о попытках некоторых стран вести переговоры с Россией за спиной Украины, пытаться о чем-то договориться с агрессором. Президент назвал такие попытки договориться с РФ "теневыми сделками за кулисами". При этом Зеленский призвал мировую общественность перестать "доверять злу". Такое заявление Владимир Зеленский сделал во время выступления в Генассамблее ООН.

Также издание "Комментарии" сообщало – контрнаступление Украины хоть и не набирает таких темпов, как хотелось бы, но все же продолжается. Чего не хватает Украине, чтобы приблизить победу? Какую задачу сейчас пытается выполнить Россия? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://edition.cnn.com/2023/09/19/politics/zelensky-ukraine-russia-congress-trump-cnntv/index.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!