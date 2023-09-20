Возможен ли большой прорыв в контрнаступлении в этом году: Зеленский дал прямой ответ

Приближения сезона дождей и холодов не должно останавливать контрнаступление Украины. Оно будет продолжаться, но будет ли большой прорыв в этом году – сказать точно не может никто. ВСУ добьются больших успехов на фронте. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в интервью "CNN".

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Глава украинского государства высоко оценил действия украинских военных на поле боя. При этом президент признал, что планы по контрнаступлению несколько отличались от того, что мы имеем на сегодняшний день. Продвижение украинской армии на ряде направлений идет действительно медленнее, чем ожидалось.

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На вопрос о том, возможен ли в этом году большой прорыв, Зеленский ответил: "Думаю, на самом деле никто не знает".

Однако, подчеркнул президент, в этом году украинским защитникам все же удастся добиться успеха на отдельных участках.

"Но я думаю, что у нас будет больше успеха", — резюмировал Зеленский.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава украинского государства заявил, что ему точно известно о попытках некоторых стран вести переговоры с Россией за спиной Украины, пытаться о чем-то договориться с агрессором. Президент назвал такие попытки договориться с РФ "теневыми сделками за кулисами". При этом Зеленский призвал мировую общественность перестать "доверять злу". Такое заявление Владимир Зеленский сделал во время выступления в Генассамблее ООН.

Также издание "Комментарии" сообщало – контрнаступление Украины хоть и не набирает таких темпов, как хотелось бы, но все же продолжается. Чего не хватает Украине, чтобы приблизить победу? Какую задачу сейчас пытается выполнить Россия? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.



