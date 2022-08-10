Война закончится освобождением Крыма: Зеленский сделал заявление

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Кравцев Сергей
Президент Владимир Зеленский заявил, что война российская агрессия против Украины началась с оккупации Крыма и закончится она освобождением полуострова. Как передает портал "Комментарии", такое заявление глава украинского государства сделал своем уже традиционном видеообращении к украинцам.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
Реагируя на взрывы на военном аэродроме в аннексированном Крыму, президент отметил, что 9 августа было много внимание к событиям в Крыму и это очень хорошо, считает Зеленский.
По его словам, война России против Украины именно с Крыма и началась и поэтому закончиться она тоже должна в Крыму – после его полного освобождения.
Владимир Зеленский отметил, что Россия превратила наш полуостров, который всегда был и будет одним из наилучших мест в Европе, одним из самых опасных мест в Европе. Россия принесла в Крым масштабные репрессии, экологические проблемы, экономическую безысходность и войну.
Зеленский отметил, что Россия прибегает к террору в Крыму, а мир начинает признавать, что в 2014 году "ошибся, когда решил не давать ответа в полную силу на первые агрессивные шаги России".
По словам президента Украины, присутствие оккупантов на полуострове создает угрозы Европе и мировой стабильности.
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Также издание "Комментарии" сообщало – жители Крыма в панике – прогремела серия взрывов на военном аэродроме.
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