logo

BTC/USD

23109.51

ETH/USD

1702.44

LTC/USD

58.86

USD/UAH

39.10

EUR/UAH

40.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Война закончится освобождением Крыма: Зеленский сделал заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Война закончится освобождением Крыма: Зеленский сделал заявление

Президент считает, что в 2014 году мир "ошибся, когда решил не давать ответа в полную силу на первые агрессивные шаги России"

сегодня, 07:55
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Президент Владимир Зеленский заявил, что война российская агрессия против Украины началась с оккупации Крыма и закончится она освобождением полуострова. Как передает портал "Комментарии", такое заявление глава украинского государства сделал своем уже традиционном видеообращении к украинцам.

Война закончится освобождением Крыма: Зеленский сделал заявление

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Реагируя на взрывы на военном аэродроме в аннексированном Крыму, президент отметил, что 9 августа было много внимание к событиям в Крыму и это очень хорошо, считает Зеленский.

По его словам, война России против Украины именно с Крыма и началась и поэтому закончиться она тоже должна в Крыму – после его полного освобождения.

Владимир Зеленский отметил, что Россия превратила наш полуостров, который всегда был и будет одним из наилучших мест в Европе, одним из самых опасных мест в Европе. Россия принесла в Крым масштабные репрессии, экологические проблемы, экономическую безысходность и войну.

Зеленский отметил, что Россия прибегает к террору в Крыму, а мир начинает признавать, что в 2014 году "ошибся, когда решил не давать ответа в полную силу на первые агрессивные шаги России".

По словам президента Украины, присутствие оккупантов на полуострове создает угрозы Европе и мировой стабильности.

"Не может быть безопасным Черноморский регион, пока Крым оккупирован. Не будет стабильного и долговременного мира и во многих странах на побережье Средиземного моря, пока Россия может использовать наш полуостров как свою военную базу", – убежден Зеленский.

Читайте на портале "Комментарии" — ВСУ начнут планомерное уничтожение врага: эксперт озвучил важный прогноз до конца недели.

Также издание "Комментарии" сообщало – жители Крыма в панике – прогремела серия взрывов на военном аэродроме.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/zelenskiy.official/posts/pfbid02hAmmvdRRgyznL6Y7RVqZh4Hi9LKuy7r76Z6VYvG8G2VtQxKu7fqKqXTG3MXcDe9Dl
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!