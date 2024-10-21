Война в Украине кардинально изменилась: Зеленский призвал партнеров к честной реакции

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Кравцев Сергей
Глава украинского государства Владимир Зеленский призывает партнеров к честной и сильной реакции на привлечение военных КНДР к войне России против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в традиционном вечернем обращении президента к украинскому народу.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Владимир Зеленский назвал новой угрозой преступный союз России и Северной Кореи и поблагодарил лидеров, и представителей государств, "которые не закрывают глаз и говорят откровенно об этом сотрудничестве ради большей войны".
Президент отметил, что нестабильности и угроз может стать значительно больше после того, как Северная Корея будет учиться современной войны.
Он подчеркнул, что нельзя давать злу вырасти. По словам украинского лидера, если мир будет продолжать быть безразличным и, если украинцам придется сталкиваться с солдатами из Северной Кореи на фронте так же постоянно, как защищаться от "Шахедов", то это точно никому в мире не пойдет на пользу и только продлит эту войну.
Глава государства также отметил, что россияне и иранцы совершенствуют "Шахеды", которые стали одним из основных орудий российского террора против Украины. Он подчеркнул, что на этой неделе россияне ежедневно применяли эти беспилотники против Украины, а всего с начала года применили уже более 6130 "Шахедов".
Зеленский призвал увеличивать давление на российскую способность производить такое оружие и дать Украине возможность уничтожать и базы хранения "Шахедов", и всю имеющуюся инфраструктуру их производства и логистики.
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