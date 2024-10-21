Война в Украине кардинально изменилась: Зеленский призвал партнеров к честной реакции

Глава украинского государства Владимир Зеленский призывает партнеров к честной и сильной реакции на привлечение военных КНДР к войне России против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в традиционном вечернем обращении президента к украинскому народу.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Владимир Зеленский назвал новой угрозой преступный союз России и Северной Кореи и поблагодарил лидеров, и представителей государств, "которые не закрывают глаз и говорят откровенно об этом сотрудничестве ради большей войны".

Президент отметил, что нестабильности и угроз может стать значительно больше после того, как Северная Корея будет учиться современной войны.

"Сейчас мы имеем четкие данные о том, что в Россию поставляют и людей из Северной Кореи, и это уже не просто рабочие для производств, но и военные. И мы ждем нормальной, честной, сильной реакции партнеров на это. Фактически это вступление еще одного государства в войну против Украины. У всех есть возможность увидеть доказательства и благодаря спутникам, и благодаря видео, которое уже приходит из России. Надо заниматься этим. Реагировать. Противодействовать", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что нельзя давать злу вырасти. По словам украинского лидера, если мир будет продолжать быть безразличным и, если украинцам придется сталкиваться с солдатами из Северной Кореи на фронте так же постоянно, как защищаться от "Шахедов", то это точно никому в мире не пойдет на пользу и только продлит эту войну.

Глава государства также отметил, что россияне и иранцы совершенствуют "Шахеды", которые стали одним из основных орудий российского террора против Украины. Он подчеркнул, что на этой неделе россияне ежедневно применяли эти беспилотники против Украины, а всего с начала года применили уже более 6130 "Шахедов".

Зеленский призвал увеличивать давление на российскую способность производить такое оружие и дать Украине возможность уничтожать и базы хранения "Шахедов", и всю имеющуюся инфраструктуру их производства и логистики.

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