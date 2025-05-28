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Война до июня 2026-го: Зеленский сделал настораживающее заявление

Президент высказал надежду, что войны до июня 2026-го уже не будет, но у Украины есть условие

сегодня, 10:31
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Кравцев Сергей

О скором завершении войны уже речь не идет, но есть надежда, что в 2026 году война уже завершится, а экономика России будет испытывать сильное действие санкций, но для этого надо сильные шаги по давлению на РФ. Такое заявление в ходе общения с представителями масс-медиа сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Война до июня 2026-го: Зеленский сделал настораживающее заявление

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Безусловно, мы понимаем анализ уже многих разведок, многих стран, аналитику. Июнь 2026-го – мы все надеемся, что войны уже не будет. Очень. Но при этом понимаем, что экономическое ощущение от санкций у "русских" будет. Уже от тех, что приняты. И считаем, что именно с того момента, где-то с лета 2026-го года, их экономика будет это чувствовать сильно. Мы понимаем, какой будет дефицит бюджета. Может, он не катастрофический для их экономики, потому что она в большинстве своем теневая", — заявил Зеленский.

По его словам, проблематично анализировать, что в России находится в тени и сколько у нее запасов, чтобы продолжать войну. Многие детали с понятных причин неизвестны. Но не может не волновать то, что Россия полностью перестраивает свою экономику под мотивы войны и растущий ВПК страны-агрессора это подтверждает. Но уже есть тенденции, которые говорят о том, что россияне уже на пределе и взяли максимум из того, что можно. Россиянам придется абсолютно все тратить на войну.

Также президент отметил, что Россия получает компоненты из ряда стран. Это также влияет на способность агрессора продолжать войну.

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