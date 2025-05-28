Война до июня 2026-го: Зеленский сделал настораживающее заявление

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
О скором завершении войны уже речь не идет, но есть надежда, что в 2026 году война уже завершится, а экономика России будет испытывать сильное действие санкций, но для этого надо сильные шаги по давлению на РФ. Такое заявление в ходе общения с представителями масс-медиа сделал президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
По его словам, проблематично анализировать, что в России находится в тени и сколько у нее запасов, чтобы продолжать войну. Многие детали с понятных причин неизвестны. Но не может не волновать то, что Россия полностью перестраивает свою экономику под мотивы войны и растущий ВПК страны-агрессора это подтверждает. Но уже есть тенденции, которые говорят о том, что россияне уже на пределе и взяли максимум из того, что можно. Россиянам придется абсолютно все тратить на войну.
Также президент отметил, что Россия получает компоненты из ряда стран. Это также влияет на способность агрессора продолжать войну.
Читайте также на портале "Комментарии" — граждане Украины начиная со школьных лет должны готовиться к защите своей земли от оккупантов. Война надолго, РФ остается нашим врагом на десятилетие или столетие. Наши дети должны готовиться и знать, что такое война. Такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделала заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук.
Новости