"Внимательнее подбирать слова": у Зеленского опровергли ложные заявления, якобы озвученные президентом

В Офисе президента уточнили, что президент не говорил о "патовой" ситуации на фронте, а объяснил, что сухопутная операция завершилась стагнацией. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Сергея Никифорова.



Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Сергей Никифоров подчеркнул, что Владимир Зеленский не говорил о "патовой" ситуации на войне.

"В интервью президента Украины итальянскому телеканалу RAI речь не шла о якобы "патовой" ситуации на фронте… Украина смогла восстановить независимый "зерновой коридор", а вот сухопутная часть операций завершилась стагнацией. Речь идет конкретно о контрнаступательных действиях на юге. Это не дает права описывать в целом ситуацию на фронте как "патовую"", — сообщил Никифоров и попросил "внимательнее подбирать слова, чтобы не поддерживать деструктивные нарративы".

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Украина продолжит войну против России и будет возвращать свои территории. Далее Сергей Никифоров добавил оригинал слов президента, где о "патовой" ситуации на фронте речь не шла.

"Что касается сухопутной линии, вы правы и там стагнация. И это факт, потому что не хватило чего-то… Я считаю, что с точки зрения количества соответствующей амуниции были задержки. А задержки – это и есть просчет", — сказал Зеленский итальянскому телеканалу RAI.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о трудностях перевода, когда в России заявили, что Китай якобы официально поддержал Кремль в войне в Украине.

Также "Комментарии" писали, сколько территории Украины находится в оккупации. Зеленский озвучил обновленные данные.