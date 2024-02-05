"Внимательнее подбирать слова": у Зеленского опровергли ложные заявления, якобы озвученные президентом

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
В Офисе президента уточнили, что президент не говорил о "патовой" ситуации на фронте, а объяснил, что сухопутная операция завершилась стагнацией. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Сергея Никифорова.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Сергей Никифоров подчеркнул, что Владимир Зеленский не говорил о "патовой" ситуации на войне.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Украина продолжит войну против России и будет возвращать свои территории. Далее Сергей Никифоров добавил оригинал слов президента, где о "патовой" ситуации на фронте речь не шла.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о трудностях перевода, когда в России заявили, что Китай якобы официально поддержал Кремль в войне в Украине.
Также "Комментарии" писали, сколько территории Украины находится в оккупации. Зеленский озвучил обновленные данные.
Обсуждения
Новости
Ігор
сегодня, 11:32
Слово божевільного Фюрера як горобець можна кілька разів спіймати і перетворити на синицю. В цей час історію вже не змінити сучасний Гітлер остаточно знищив країну.