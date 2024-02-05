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"Внимательнее подбирать слова": у Зеленского опровергли ложные заявления, якобы озвученные президентом

В Офисе президента опровергли заявления Владимира Зеленского о патовой ситуации на войне в Украине.

сегодня, 11:24
Автор:
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Slava Kot
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В Офисе президента уточнили, что президент не говорил о "патовой" ситуации на фронте, а объяснил, что сухопутная операция завершилась стагнацией. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Сергея Никифорова.

"Внимательнее подбирать слова": у Зеленского опровергли ложные заявления, якобы озвученные президентом

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Сергей Никифоров подчеркнул, что Владимир Зеленский не говорил о "патовой" ситуации на войне.

"В интервью президента Украины итальянскому телеканалу RAI речь не шла о якобы "патовой" ситуации на фронте… Украина смогла восстановить независимый "зерновой коридор", а вот сухопутная часть операций завершилась стагнацией. Речь идет конкретно о контрнаступательных действиях на юге. Это не дает права описывать в целом ситуацию на фронте как "патовую"", — сообщил Никифоров и попросил "внимательнее подбирать слова, чтобы не поддерживать деструктивные нарративы".

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Украина продолжит войну против России и будет возвращать свои территории. Далее Сергей Никифоров добавил оригинал слов президента, где о "патовой" ситуации на фронте речь не шла.

"Что касается сухопутной линии, вы правы и там стагнация. И это факт, потому что не хватило чего-то… Я считаю, что с точки зрения количества соответствующей амуниции были задержки. А задержки – это и есть просчет", — сказал Зеленский итальянскому телеканалу RAI.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о трудностях перевода, когда в России заявили, что Китай якобы официально поддержал Кремль в войне в Украине.

Также "Комментарии" писали, сколько территории Украины находится в оккупации. Зеленский озвучил обновленные данные.



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Источник: https://www.facebook.com/100001727742730/posts/pfbid02DX138uNP3yrP5uhCUNJC9QuKut3bP3KLc4naUdEcZPrM1zyAc6nfj3qa13fBnhpYl/
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 11:32

Слово божевільного Фюрера як горобець можна кілька разів спіймати і перетворити на синицю. В цей час історію вже не змінити сучасний Гітлер остаточно знищив країну.


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