Вместо Дня победы в Украине может быть новый праздник: Зеленский выступил с инициативой

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает перенести День победы над нацизмом во Второй мировой войне с 9 на 8 мая. В то же время 9 мая будет праздноваться День Европы, который ранее отмечался в третью субботу мая. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в указе президента.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Установить в Украине День Европы, который ежегодно 9 мая отмечать совместно с государствами Европейского Союза", — говорится в документе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Отметим, 8 мая Украина отмечает День памяти и примирения, вместе со всем миром чествуя память погибших во Второй мировой войне 1939−1945 годов. Эту памятную дату в украинском календаре отмечают отдельно от 9 мая, Дня победы над нацизмом.

Читайте также на портале "Комментарии" — тема грядущего украинского контрнаступления продолжает активно подогреваться различными спикерами и СМИ. Американское издание Washington Post даже разработало шесть возможных сценариев того, как будут действовать ВСУ. О чем говорит столь пристальное, даже назойливое внимание к теме, явно не предназначенной для широкого обсуждения? Как следует вести себя в этой ситуации высшему военно-политическому руководству Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что завершается подготовка к давно анонсируемому контрнаступлению ВСУ. Он также уверяет, что мы обязательно получим современные истребители. Хоть и признал, что партнеры медлят, как и практически с каждым новым образом поставляемых нам вооружений. О чем говорят данные заявления Резникова и в целом шумиха вокруг подготовки контрнаступления? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.



