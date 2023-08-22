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Владимир Зеленский встретился с другом Путина в Греции: о чем говорили

Политики сошлись на том, что разговор был открытым и честным.

сегодня, 15:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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Владимир Зеленский во время своего визита в Грецию встретился с президентом Сербии Александром Вучичем. Об этом политике сообщили на своих страницах в соцсетях.

Владимир Зеленский встретился с другом Путина в Греции: о чем говорили

Владимир Зеленский и Александр Вучич (фото из открытых источников)

Следует отметить, что в последнее время отношения между Украиной и Сербией были натянуты. Ведь Сербия считается основным союзником России в Европе. Там большинство населения имеет пророссийские взгляды. Но в последнее время все же пытается двигаться в сторону ЕС и даже через посредников продавала боеприпасы Украине.


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После встречи с сербским президентом Владимир Зеленский заявил, что встреча была "открытым, честным и продуктивным разговором".

"Об уважении к Уставу ООН и нерушимости границ. О будущем наших народов в общем европейском доме. О развитии отношений, которое является нашим общим интересом", — написал президент Украины в телеграмме.

А Вучич заявил, что переговоры были "отрытыми и добрыми".

"Поговорили с президентом Украины о всех важных вопросах как для Сербии и Украины, так и для региона и всего мира. Мы коснулись событий в Украине, Косово и Метохии. Я еще раз отметил, что Сербия уважает территориальную целостность Украины, о чем мы заявляем ясно и недвусмысленно с начала конфликта", — написал Вучич.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский рассказал, на основе чего будут строиться мирные переговоры по окончании войны. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственным путем, через который могут состояться мирные переговоры – это Формула мира. Об этом Зеленский рассказал во время пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Зеленский отметил, что не знает о каких-либо договоренностях, касающихся обмена украинских территорий на что-то другое и указал, что Украина будет двигаться до окончания войны через Формулу мира.



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