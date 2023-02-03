Владимир Зеленский сделал заявление о Бахмуте

Президент Украины Владимир Зеленский выступил во время пресс-конференции с чиновниками ЕС и вспомнил о Бахмуте и подчеркнул, что восточный город никто не отдаст. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".



Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Владимир Зеленский 3 февраля встречался со многими европейскими чиновниками, в частности, с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и президентом Евросовета Шарлем Мишелем в рамках сотрудничества Украины и Европейского Союза.

По итогам саммита Украина-ЕС, Владимир Зеленский вспомнил о российской агрессии и героизме украинцев, защищающих страну. Также президент Украины сделал заявление о фронтовом городе Бахмута и пообещал, что ВСУ не покинет населенный пункт.

"Сдавать Бахмут никто не будет. Будем бороться, сколько сможем", — сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Украинский президент напомнил союзникам и партнерам, что помогло бы ВСУ выбить войска РФ из Бахмута и начать наступление с целью освобождения временно оккупированных территорий Донбасса. По мнению Зеленского, это могло бы быть дальнобойное оружие, а у Украины уже есть даже его конкретный перечень.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об оружии, способном изменить баланс сил в войне с Россией — это высокоточные ракеты GLSDB, которые поступят в следующем пакете от США. Эти ракеты могут наносить удары в радиусе 150 км.

Также "Комментарии" писали о том, что Министерство внутренних дел создает новые штурмовые бригады, получившие название "Гвардия наступления". Основное ядро бригады будет состоять из нацгвардейцев, полицейских и пограничников.