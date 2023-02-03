logo

BTC/USD

23607.45

ETH/USD

1668.27

LTC/USD

100.26

USD/UAH

40.00

EUR/UAH

43.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Владимир Зеленский сделал заявление о Бахмуте
commentss НОВОСТИ Все новости

Владимир Зеленский сделал заявление о Бахмуте

Зеленский рассказал оставят ли украинские войска Бахмут

сегодня, 18:39
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский выступил во время пресс-конференции с чиновниками ЕС и вспомнил о Бахмуте и подчеркнул, что восточный город никто не отдаст. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Владимир Зеленский сделал заявление о Бахмуте

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Владимир Зеленский 3 февраля встречался со многими европейскими чиновниками, в частности, с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и президентом Евросовета Шарлем Мишелем в рамках сотрудничества Украины и Европейского Союза.

По итогам саммита Украина-ЕС, Владимир Зеленский вспомнил о российской агрессии и героизме украинцев, защищающих страну. Также президент Украины сделал заявление о фронтовом городе Бахмута и пообещал, что ВСУ не покинет населенный пункт.

"Сдавать Бахмут никто не будет. Будем бороться, сколько сможем", — сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Украинский президент напомнил союзникам и партнерам, что помогло бы ВСУ выбить войска РФ из Бахмута и начать наступление с целью освобождения временно оккупированных территорий Донбасса. По мнению Зеленского, это могло бы быть дальнобойное оружие, а у Украины уже есть даже его конкретный перечень.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об оружии, способном изменить баланс сил в войне с Россией — это высокоточные ракеты GLSDB, которые поступят в следующем пакете от США. Эти ракеты могут наносить удары в радиусе 150 км.

Также "Комментарии" писали о том, что Министерство внутренних дел создает новые штурмовые бригады, получившие название "Гвардия наступления". Основное ядро бригады будет состоять из нацгвардейцев, полицейских и пограничников.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://interfax.com.ua/news/general/888926.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!