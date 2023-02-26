Владимир Зеленский показал комнату, в которой он живет с начала войны

Украинский телеведущий Дмитрий Комаров снял документальный фильм "Год", в котором рассказывает о 12 месяцах войны в Украине. В одном из эпизодов из интервью Владимира Зеленского, Комаров снял комнату, в которой живет президент Украины на время войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на YouTube украинского ведущего.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Во время общения с президентом Украины Владимир Зеленский показал комнату Дмитрию Комарову. Комната Зеленского находится в офисе президента. Именно здесь украинский лидер живет с 24 февраля. Зеленский рассказал, что большинство времени проводит именно там, а в бомбоубежище спускается во время воздушных сирен.

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Во время прохода по коридору Зеленский рассказал, что выключает всегда свет, чтобы экономить электроэнергию. В фильме также показали пост президента. Во время разговора с Комаровым украинский ведущий спросил, можно ли назвать это домом для Владимира Зеленского?

"Это мой дом, я здесь живу год", – ответил президент Украины.

Далее Дмитрий Комаров с украинским президентом пошли в гардероб, где увидели уже привычную во время войны зеленую одежду президента. Среди вещей был костюм.

"Это символ, что скоро закончится война, скоро мы победим" — говорит Зеленский, а Комаров добавляет, что "пиджак ждет победы".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины ответил, будет ли вести мирные переговоры с Владимиром Путиным, которые пытается организовать Реджеп Эрдоган.

Также "Комментарии" писал о Зеленском, который назвал самый ужасный момент войны.

