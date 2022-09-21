Владимир Зеленский ответил на ядерные угрозы Путина

Владимир Зеленский отреагировал на угрозы Путина по поводу использования ядерного оружия. По мнению украинского президент, эти заявления и угрозы не являются чем-то новым. Маловероятно, что Кремль ее применит. Об этом президент Украины сказал во время интервью немецкому изданию Bild.

"Я не верю, что будет использовать это оружие. Не думаю, что мир позволит ему его использовать", — сказал украинский президент.

Но все же президент Украины не исключает, что Кремль может предпринять такой опасный шаг.

"Угрозы Путина не могут остаться без внимания. Мы не можем увидеть, что у этого человека на уме, риски есть. Потому что завтра он может сказать: "кроме Украины, мы также хотим захватить часть Польши, иначе мы будем использовать ядерное оружие". Мы не можем пойти на эти компромиссы", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Кремле отказались раскрывать секретный 7-й пункт указа Путина о мобилизации. В указе президента России Владимира Путина о частичной мобилизации не опубликовали седьмой пункт. В Кремле ответили отказом по просьбе раскрыть его подробности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом спикер Кремля добавил, что единственное, что он имеет право раскрыть для прессы – это то, что в седьмом пункте говорится, что уже и так озвучил глава Минобороны России Сергей Шойгу, когда рассказал, сколько всего запланировано призвать людей в ряды вооруженных. . сил России Песков сослался на то, что это якобы вопрос сугубо Минобороны, и он не хочет комментировать его нюансы.