Владимир Зеленский отреагировал на ядерные угрозы Путина

Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что российский диктатор Владимир Путин может использовать ядерное оружие, но никто не знает, что он планирует. Об этом украинский лидер заявил в интервью Fox News.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Зеленский отметил, что из-за непредсказуемости Путина трудно предположить, действительно ли он применит ядерное оружие против любой страны, или, возможно, это только запугивание.

"Никто не знает, что у него в голове. Он может использовать ядерное оружие против любой страны в любое время. Или нет. Я не уверен, что он это сделает. Я не уверен... Я делюсь с вами тем , что думаю, но я не Путин, слава Богу", — сказал президент.

Зеленский также подчеркнул, что он не может знать точных намерений российского президента, ведь Путин не всегда действует рационально.

" Потому что он не всегда адекватен, потому что ни один адекватный человек не может просто так прийти в Украину и делать то, что он сделал. Я думаю, что он любит свою жизнь и то, как он руководит жизнью других. Именно поэтому, я думаю, что он должен бояться использовать ядерное оружие", – подчеркнул глава государства" , — подытожил Зеленский, намекая на то, что Путин ценит собственную жизнь и власть, и это может быть фактором, сдерживающим его от применения такого опасного оружия.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский оценил свою встречу с Трампом . Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с Дональдом Трампом получил "четкую информацию" о том, что экспрезидент США будет поддерживать Украину. Об этом он рассказал в интервью Fox News.

Зеленский отметил, что хотя не знает, кто станет президентом США после следующих выборов, он получил заверения от Трампа по поддержке Украины. По словам украинского лидера, Трамп проявил значительный интерес к деталям ситуации на поле боя, к вопросам о поддержке Украины со стороны США и причинам, по которым российский президент Владимир Путин начал вторжение.

