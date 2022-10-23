Владимир Зеленский назвал главное условие начала переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью канадским телеканалам CTV и CBC заявил, что переговоры с РФ могут состояться только тогда, когда Украина будет территориально целостна в границах 1991 года.



Зеленский назвал главное условие начала переговоров с Россией. Фото из открытых источников

Зеленский считает, что любая война заканчивается дипломатическими переговорами, но президент Украины подчеркивает, что с Путиным нет смысла вести диалог, потому что российский президент не держит своего слова.

Одной из точек невозврата украинский президент считает фиктивные референдумы, которые Россия провела на временно оккупированных территориях Украины. Именно после таких действий российские власти Украина заявила, что прекращает переговоры с Российской Федерацией.

"Если россияне хотят переговоров, они могут отдать нам нашу территорию, признанную международным сообществом с 1991 года. Тогда мы вам скажем, в каком формате и с кем мы готовы разговаривать", — рассказал Владимир Зеленский.

Также президент Украины уверен, что украинский народ победит в войне, а Владимир Путин терпит поражение.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об интервью президента Украины немецкому национальному вещателю, в котором раскритиковал россиян и оцепление Путина. Владимир Зеленский назвал русский народ слепым и глухим, а ближайший круг президент России цуциками. Кроме того, Зеленский считает не нормальным тот факт, что любой российский политик может кричать о применении ядерного оружия.

Также "Комментарии" писали о плане Путина. Владимир Зеленский озвучил идею, по которой российские власти пытаются подставить Украину перед Европой.

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