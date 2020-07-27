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Видеофакт: интернет-пользователи возмутились пробежкой Зеленского с охраной в Черновцах

В Сети задаются вопросами, почему Зеленский и Осачук бегали "не по тем" улицам и почему президента Украины не оштрафовали

сегодня, 13:56
Автор:

Елена Волкова
Видеофакт: интернет-пользователи возмутились пробежкой Зеленского с охраной в Черновцах

Автор фото: www.pravda.com.ua

В Сети появилась видеозапись того, как президент Владимир Зеленский устроил пробежку по улицам Кобылянской и Кордубы в Черновцах, а компанию ему составили глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук и охрана. Отметим, что визит президента на Буковину состоялся еще 9 июля, однако видео на странице группы “Твоя Буковина” в “Фейсбук” появилось только сейчас и наделало немало шуму. 

Судя по видео, Зеленский в кроссовках и спортивной форме вместе с охраной и губернатором совершают утреннюю пробежку и о чем-то говорят. Однако интернет-пользователи возмутились тем, что президент якобы выбрал не то место для занятий спортом. Дескать, пробежку совершали по хорошей дороге, а не по тем, которые нуждаются в ремонте. Другие же задаются вопросом: почему президенту не выписали штраф за бег по проезжей части улицы Кордубы.


Напомним, президент Украины Владимир Зеленский впервые за 5 месяцев провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Говорили, в частности, о Донбассе. Какие выводы можно сделать из тех данных, что стали известны после этого разговора, стоит ли ждать реального перемирия или нас ждет капитуляция, как считают оппоненты президента из правого крыла - на эти и другие вопросы в эксклюзиве “Комментариев” ответили эксперты. 


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