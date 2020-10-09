Верховный суд Украины наложил обязательство на Зеленского

Язык
BTC/USD
11070.77
ETH/USD
359.35
LTC/USD
47.72
USD/UAH
28.41
EUR/UAH
33.45
RUB/UAH
0.37
Владимир Лавский
Верховный суд Украины обязал Владимира Зеленского во время официальных встреч говорить исключительно на украинском языке. Об этом сообщает официальный портал ведомства.
Данное решение — ответ на заявление гражданина Украины, который пожаловался, что во время одной из интернет-конференций президент Украины говорил на русском языке. Теперь во время выполнения президентских функций и любых официальных встреч Зеленский обязан выступать на украинском языке.
Так Большая палата Верховного суда приняла решение не применять никаких санкций к Зеленскому, посчитав это политическим нарушением закона, а не административным. Поэтому заявление лишь частично удовлетворено.
Как ранее сообщали "Комментарии", Зеленский в Бахмуте нарушил закон.
Как сообщает пресс-секретарь президента Юлия Мендель, это был поход в обычный продуктовый магазин в городе. Президент на пять минут остановился, чтобы "подзарядиться" и пообщаться с народом.
Как сообщил сам президент, он "увидел в магазине порядок. Население понимает сложность ситуации, соблюдает масочный режим. Это касается как работников супермаркета, так и посетителей".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости