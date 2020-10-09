Верховный суд Украины наложил обязательство на Зеленского

Верховный суд Украины обязал Владимира Зеленского во время официальных встреч говорить исключительно на украинском языке. Об этом сообщает официальный портал ведомства.

Данное решение — ответ на заявление гражданина Украины, который пожаловался, что во время одной из интернет-конференций президент Украины говорил на русском языке. Теперь во время выполнения президентских функций и любых официальных встреч Зеленский обязан выступать на украинском языке.

Так Большая палата Верховного суда приняла решение не применять никаких санкций к Зеленскому, посчитав это политическим нарушением закона, а не административным. Поэтому заявление лишь частично удовлетворено.

Как ранее сообщали "Комментарии", Зеленский в Бахмуте нарушил закон.

Как сообщает пресс-секретарь президента Юлия Мендель, это был поход в обычный продуктовый магазин в городе. Президент на пять минут остановился, чтобы "подзарядиться" и пообщаться с народом.

Как сообщил сам президент, он "увидел в магазине порядок. Население понимает сложность ситуации, соблюдает масочный режим. Это касается как работников супермаркета, так и посетителей".





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