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Верховный суд Украины наложил обязательство на Зеленского

Теперь во время официальных встреч президент не может говорить на русском языке

сегодня, 16:24
Автор:

Владимир Лавский

Верховный суд Украины обязал Владимира Зеленского во время официальных встреч говорить исключительно на украинском языке. Об этом сообщает официальный портал ведомства. 

Верховный суд Украины наложил обязательство на Зеленского

Данное решение — ответ на заявление гражданина Украины, который пожаловался, что во время одной из интернет-конференций президент Украины говорил на русском языке. Теперь во время выполнения президентских функций и любых официальных встреч Зеленский обязан выступать на украинском языке. 

Так Большая палата Верховного суда приняла решение не применять никаких санкций к Зеленскому, посчитав это политическим нарушением закона, а не административным. Поэтому заявление лишь частично удовлетворено. 

Как ранее сообщали "Комментарии", Зеленский в Бахмуте нарушил закон. 

Как сообщает пресс-секретарь президента Юлия Мендель, это был поход в обычный продуктовый магазин в городе. Президент на пять минут остановился, чтобы "подзарядиться" и пообщаться с народом. 

Как сообщил сам президент, он "увидел в магазине порядок. Население понимает сложность ситуации, соблюдает масочный режим. Это касается как работников супермаркета, так и посетителей". 



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