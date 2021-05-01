«Великого мира в Великий день»: Зеленский поздравил украинцев с Пасхой (ВИДЕО)

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Вечканова Елена
До наступления
одного из самых почитаемых православными христианами праздника — Воскресения
Христового — остались считанные часы. Во многих украинских храмах уже
состоялись вечерние богослужения, на которых начали освящать пасхальный хлеб и
воду. Не остался в стороне от праздника и глава государства Владимир Зеленский,
который уже поздравил все население с наступающей Пасхой, сообщает "24 канал".
Зеленский поздравил украинцев с Пасхой-2021. Фото из открытых источников
В своем
выступлении президент подчеркнул, что главная суть этого праздника —
демонстрация того, что жизнь побеждает смерть. По словам Зеленского, нынешнее, непростое из-за коронавируса, время, когда украинцы вынуждены встречать Пасху дома, лишь подчеркивает общий символизм
Воскресения Христового.
Зеленский
напомнил, что украинцам, которые откажутся от похода в церковь или в гости, не
стоит стыдиться или считать, что это грешно. Глава государства утверждает, что
во время борьбы с коронавирусной пандемией мы все должны соблюдать осторожность
и заботиться о ближнем своем, как это заповедает христианство.
По словам Владимира
Зеленского, в святую Пасху украинцам стоит подумать не о грусти из-за
карантина, а о тех, кто не может, в отличии от большинства, встретить праздник
в кругу семьи. Это, подчеркнул президент, и многие военнослужащие, которые
защищают восточные рубежи Украины, и, разумеется, герои нынешних дней — медики,
борющиеся с COVID-19.
Поздравляя украинцев,
Зеленский пожелал всем великой силы, которая понадобится для великих свершений, а также великого
мира нашей стране в такой знаменательный праздник, такой Великий день —
Пасху. Также президент понадеялся, что для каждого найдется своя вкусная паска
и теплое слово от ближнего.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, как в этот раз прошло схождения Благодатного огня на святой земле. Подробности можете узнать в нашем материале.
Также на портале
мы рассказывали, сколько украинцев планируют посетить пасхальные богослужения в этом году, несмотря на карантинные ограничения.
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