«Великого мира в Великий день»: Зеленский поздравил украинцев с Пасхой (ВИДЕО)



















До наступления одного из самых почитаемых православными христианами праздника — Воскресения Христового — остались считанные часы. Во многих украинских храмах уже состоялись вечерние богослужения, на которых начали освящать пасхальный хлеб и воду. Не остался в стороне от праздника и глава государства Владимир Зеленский, который уже поздравил все население с наступающей Пасхой, сообщает "24 канал".



Зеленский поздравил украинцев с Пасхой-2021. Фото из открытых источников

В своем выступлении президент подчеркнул, что главная суть этого праздника — демонстрация того, что жизнь побеждает смерть. По словам Зеленского, нынешнее, непростое из-за коронавируса, время, когда украинцы вынуждены встречать Пасху дома, лишь подчеркивает общий символизм Воскресения Христового.

Зеленский напомнил, что украинцам, которые откажутся от похода в церковь или в гости, не стоит стыдиться или считать, что это грешно. Глава государства утверждает, что во время борьбы с коронавирусной пандемией мы все должны соблюдать осторожность и заботиться о ближнем своем, как это заповедает христианство.

По словам Владимира Зеленского, в святую Пасху украинцам стоит подумать не о грусти из-за карантина, а о тех, кто не может, в отличии от большинства, встретить праздник в кругу семьи. Это, подчеркнул президент, и многие военнослужащие, которые защищают восточные рубежи Украины, и, разумеется, герои нынешних дней — медики, борющиеся с COVID-19.

Поздравляя украинцев, Зеленский пожелал всем великой силы, которая понадобится для великих свершений, а также великого мира нашей стране в такой знаменательный праздник, такой Великий день — Пасху. Также президент понадеялся, что для каждого найдется своя вкусная паска и теплое слово от ближнего.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как в этот раз прошло схождения Благодатного огня на святой земле. Подробности можете узнать в нашем материале.

Также на портале мы рассказывали, сколько украинцев планируют посетить пасхальные богослужения в этом году, несмотря на карантинные ограничения.

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