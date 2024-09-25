В Зеленского отреагировали на изменение ядерной доктрины РФ

Ядерный шантаж со стороны Владимира Путина свидетельствует о страхе России перед украинским оружием, успешно уничтожающим ее стратегические запасы и ограничивающим способность продолжать террор. Такое мнение высказал Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины, комментируя изменения ядерной доктрины РФ.

Офис президента (фото из открытых источников)

Коваленко подчеркнул, что это лишь попытка устрашения со стороны Кремля: "Это страшилка от страха. Ничего больше". Он также отметил, что Путин планировал соединить эти изменения с удачными испытаниями межконтинентальной ракеты "Сармат", но они потерпели неудачу: "Вот только она не смогла взлететь".

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак также отреагировал на обновление ядерной доктрины России, подчеркнув, что у Кремля больше нет других инструментов устрашения мира, кроме ядерного шантажа, который не принесет желаемого эффекта: "Эти инструменты не сработают".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что РФ изменила ядерную доктрину . Россия внесла изменения в свою доктрину ядерного сдерживания, позволяющих нанести ядерный удар даже по неядерным государствам, в том числе в ответ на запуск беспилотников. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин во время совещания по ядерному сдерживанию, согласно данным пресс-службы Кремля.

Путин заявил, что изменения в мировой военно-политической ситуации создают новые угрозы для России, что и послужило основанием для обновления "Основ государственной политики в области ядерного сдерживания". Этот документ устанавливает и конкретизирует ядерную стратегию РФ.

Эти нововведения отражают растущую напряженность и агрессивную риторику Кремля в условиях текущих геополитических вызовов.

