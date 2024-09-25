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В Зеленского отреагировали на изменение ядерной доктрины РФ

Кроме ядерного шантажа у России больше нет ничего, заявил глава ОП Ермак.

25 сентября 2024, 22:07
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Лиля Воробьева

Ядерный шантаж со стороны Владимира Путина свидетельствует о страхе России перед украинским оружием, успешно уничтожающим ее стратегические запасы и ограничивающим способность продолжать террор. Такое мнение высказал Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины, комментируя изменения ядерной доктрины РФ.

В Зеленского отреагировали на изменение ядерной доктрины РФ

Офис президента (фото из открытых источников)

Коваленко подчеркнул, что это лишь попытка устрашения со стороны Кремля: "Это страшилка от страха. Ничего больше". Он также отметил, что Путин планировал соединить эти изменения с удачными испытаниями межконтинентальной ракеты "Сармат", но они потерпели неудачу: "Вот только она не смогла взлететь".

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак также отреагировал на обновление ядерной доктрины России, подчеркнув, что у Кремля больше нет других инструментов устрашения мира, кроме ядерного шантажа, который не принесет желаемого эффекта: "Эти инструменты не сработают".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что РФ изменила ядерную доктрину . Россия внесла изменения в свою доктрину ядерного сдерживания, позволяющих нанести ядерный удар даже по неядерным государствам, в том числе в ответ на запуск беспилотников. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин во время совещания по ядерному сдерживанию, согласно данным пресс-службы Кремля.

Путин заявил, что изменения в мировой военно-политической ситуации создают новые угрозы для России, что и послужило основанием для обновления "Основ государственной политики в области ядерного сдерживания". Этот документ устанавливает и конкретизирует ядерную стратегию РФ.

Эти нововведения отражают растущую напряженность и агрессивную риторику Кремля в условиях текущих геополитических вызовов.



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Источник: https://t.me/akovalenko1989/7934
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