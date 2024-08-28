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В Запорожской области что-то назревает: где Зеленский создал две военные администрации

Глава государства постановил Генштабу ВСУ и Запорожской облгосадминистрации осуществить соответствующие меры, связанные с образованием военных администраций

сегодня, 07:15
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Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании двух военных администраций в Запорожской области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в официальном сообщении на сайте Офиса президента.

В Запорожской области что-то назревает: где Зеленский создал две военные администрации

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

"Во исполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю: образовать Васильевскую городскую военную администрацию Васильевского района Запорожской области; Пологовскую городскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области", — говорится в документе.

Владимир Зеленский постановил Генштабу ВСУ и Запорожской облгосадминистрации осуществить соответствующие меры, связанные с образованием военных администраций.

Указ вступает в силу дня опубликования.                            

Читайте также на портале "Комментарии" — в Украине появится специфическое министерство: Зеленский рассказал, чем оно займется.

Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский анонсировал свою встречу с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Она может состояться на полях Генеральной ассамблеи ООН. Об этом глава украинского государства заявил во время пресс-конференции. 

Президент выразил благодарность президенту США Джо Байдену и его команде за поддержку. 

"Я готовлюсь к нашей встрече в сентябре, дай Бог, что я позволю себе быть на Генассамблее ООН. Очень много вещей зависят от США", — заявил Владимир Зеленский. 

По его словам, в сентябре он представит Джо Байдену план победы Украины в войне и от решения президента США зависит, получится ли у украинцев это сделать.




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