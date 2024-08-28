В Запорожской области что-то назревает: где Зеленский создал две военные администрации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании двух военных администраций в Запорожской области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в официальном сообщении на сайте Офиса президента.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

"Во исполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю: образовать Васильевскую городскую военную администрацию Васильевского района Запорожской области; Пологовскую городскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области", — говорится в документе.

Владимир Зеленский постановил Генштабу ВСУ и Запорожской облгосадминистрации осуществить соответствующие меры, связанные с образованием военных администраций.

Указ вступает в силу дня опубликования.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский анонсировал свою встречу с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Она может состояться на полях Генеральной ассамблеи ООН. Об этом глава украинского государства заявил во время пресс-конференции.

Президент выразил благодарность президенту США Джо Байдену и его команде за поддержку.

"Я готовлюсь к нашей встрече в сентябре, дай Бог, что я позволю себе быть на Генассамблее ООН. Очень много вещей зависят от США", — заявил Владимир Зеленский.

По его словам, в сентябре он представит Джо Байдену план победы Украины в войне и от решения президента США зависит, получится ли у украинцев это сделать.



