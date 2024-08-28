В Запорожской области что-то назревает: где Зеленский создал две военные администрации

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Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании двух военных администраций в Запорожской области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в официальном сообщении на сайте Офиса президента.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента
Владимир Зеленский постановил Генштабу ВСУ и Запорожской облгосадминистрации осуществить соответствующие меры, связанные с образованием военных администраций.
Указ вступает в силу дня опубликования.
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Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский анонсировал свою встречу с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Она может состояться на полях Генеральной ассамблеи ООН. Об этом глава украинского государства заявил во время пресс-конференции.
Президент выразил благодарность президенту США Джо Байдену и его команде за поддержку.
По его словам, в сентябре он представит Джо Байдену план победы Украины в войне и от решения президента США зависит, получится ли у украинцев это сделать.
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