В Украине развернут "пункты несокрушимости": Зеленский объяснил, зачем

В Украине подготовили уже более четырех тысяч "пунктов несокрушимости". Их откроют в случае длинных отключений. Следовательно, туда могут прийти люди, чтобы получить бесплатные базовые услуги, в частности, интернет, связь, воду, тепло. Соответствующее заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

"Развертываем по всей стране новый проект поддержки людей — "Пункты несокрушимости". В этот день, подготовлено уже более 4 тысяч таких пунктов. Запланировано — еще больше", — сообщил Владимир Зеленский.

Президент рассказал, что работа таких пунктов активизируется, когда россияне снова начнут массированно обстреливать энергетические объекты и будет понимать, что восстановить свет через час не получится. По его словам, там круглосуточно и бесплатно будут: электричество, мобильная связь, интернет, вода и аптечка. "Пункты несокрушимости" будут обязательно действовать при всех областных и районных администрациях, также при школах, зданиях ГСЧС.

Зеленский сообщил, что заработал специальный сайт , где размещена карта с адресами таких пунктов по всей Украине. На этом сайте и во всех "Пунктах несокрушимости" можно будет получить информацию о том, где работает ближайшее АЗС, банк, аптека, магазин.

"Все мы должны быть готовы к любым сценариям, учитывая, какие террористы воюют против нашего народа и что они пытаются сделать", — добавил президент.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что Зеленский рассказал, чем закончится "перемирие" , которое так стремится Кремль. Кремль использует все попытки добиться "краткого перемирия". Оно нужно России, чтобы восстановить силы, так что таким путем завершить эту войну не удастся.