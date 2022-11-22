logo

BTC/USD

16137.46

ETH/USD

1129.10

LTC/USD

69.42

USD/UAH

40.00

EUR/UAH

40.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент В Украине развернут "пункты несокрушимости": Зеленский объяснил, зачем
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине развернут "пункты несокрушимости": Зеленский объяснил, зачем

На сайте и во всех "Пунктах несокрушимости" можно будет узнать, где работает ближайшее АЗС, банковское отделение, аптека, магазин

22 ноября 2022, 23:42
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева

В Украине подготовили уже более четырех тысяч "пунктов несокрушимости". Их откроют в случае длинных отключений. Следовательно, туда могут прийти люди, чтобы получить бесплатные базовые услуги, в частности, интернет, связь, воду, тепло. Соответствующее заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

В Украине развернут "пункты несокрушимости": Зеленский объяснил, зачем

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

"Развертываем по всей стране новый проект поддержки людей — "Пункты несокрушимости". В этот день, подготовлено уже более 4 тысяч таких пунктов. Запланировано — еще больше", — сообщил Владимир Зеленский.

Президент рассказал, что работа таких пунктов активизируется, когда россияне снова начнут массированно обстреливать энергетические объекты и будет понимать, что восстановить свет через час не получится. По его словам, там круглосуточно и бесплатно будут: электричество, мобильная связь, интернет, вода и аптечка. "Пункты несокрушимости" будут обязательно действовать при всех областных и районных администрациях, также при школах, зданиях ГСЧС.

Зеленский сообщил, что заработал специальный сайт , где размещена карта с адресами таких пунктов по всей Украине. На этом сайте и во всех "Пунктах несокрушимости" можно будет получить информацию о том, где работает ближайшее АЗС, банк, аптека, магазин.

"Все мы должны быть готовы к любым сценариям, учитывая, какие террористы воюют против нашего народа и что они пытаются сделать", — добавил президент.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что Зеленский рассказал, чем закончится "перемирие" , которое так стремится Кремль. Кремль использует все попытки добиться "краткого перемирия". Оно нужно России, чтобы восстановить силы, так что таким путем завершить эту войну не удастся.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/100007211555008/videos/1113059326016008/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!