В Украине анонсировали, когда появится государственный авиаперевозчик

Зеленский провел переговоры с французской авиакомпанией Aerogestion по модели создания национального перевозчика. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Встреча Зеленского с представителями французской консалтинговой Aerogestion - фото Офис Президента

В переговорах участвовали Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Свериденко, министр инфраструктуры Александр Кубраков и эксперты компании Aerogestion Пьер Денизе и Марк Роше.

"Мы начинаем работать. Уже в этом году хотим получить конкурентоспособного государственного перевозчика", — рассказывает Владимир Зеленский, добавив, что Украина охотно рассмотрит идеи для реализации соответствующего проекта.

Президент отметил, что сегодня внутренний рынок авиаперевозок полностью не удовлетворяет потребности государства. Также он добавил, что проект уже получил поддержку международных партнеров, в частности, Франция инициировала выделение гранта для обеспечения работы консультанта.

Марк Роше добавил, что несмотря на влияние пандемии коронавируса, в Украине есть возможность создания национального авиаперевозчика.

Напомним, что компания Aerogestion был основан в 1999 году Марком Роше и Домиником Грец. Она специализировалась на развитии и реструктуризации авиалиний. Со временем компания расширила сферу своей деятельности на сферу управления прибылью.

Ранее "Комментарии" писали о том, как украинцы воспринимают второй срок президентства Зеленского.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!