В Украине анонсировали, когда появится государственный авиаперевозчик

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Татьяна Каптур
Зеленский провел переговоры с французской авиакомпанией Aerogestion по модели создания национального перевозчика. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.
Встреча Зеленского с представителями французской консалтинговой Aerogestion - фото Офис Президента
В переговорах участвовали Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Свериденко, министр инфраструктуры Александр Кубраков и эксперты компании Aerogestion Пьер Денизе и Марк Роше.
Президент отметил, что сегодня внутренний рынок авиаперевозок полностью не удовлетворяет потребности государства. Также он добавил, что проект уже получил поддержку международных партнеров, в частности, Франция инициировала выделение гранта для обеспечения работы консультанта.
Марк Роше добавил, что несмотря на влияние пандемии коронавируса, в Украине есть возможность создания национального авиаперевозчика.
Напомним, что компания Aerogestion был основан в 1999 году Марком Роше и Домиником Грец. Она специализировалась на развитии и реструктуризации авиалиний. Со временем компания расширила сферу своей деятельности на сферу управления прибылью.
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