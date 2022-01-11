В Тернополе завершилось строительство объездной дороги: как выглядит автомагистраль (ФОТО)

В городе Тернополь дорожники уже завершили строительство объездной дороги, которая была реконструирована как объект президентской программы, инициированной Владимиром Зеленским "Большое строительство". Эта современная дорога – часть самой протяженной автомагистрали Украины М-30 Стрый-Изварино. Об этом информируют работники пресс-службы Тернопольской ОГА.

Проект реализовано в рамках "Большого строительства" (фото: Тернопольская ОГА)

По обнародованной информации, в областном центре Тернопольской области уже открыт проезд для транспорта, что теперь имеет возможность двигаться по современной двухуровневой развязке, которая находится недалеко от местного путепровода. Для удобства автомобилистов здесь устроено шесть полос для движения автомобилей. Среди обустроенных на развязке удобств – наружное освещение. Строители также обустроили участки для горожан — пешеходов и специальные площадки для разворота авто.

Руководители Тернопольской ОГА отмечают, что новая и современная двухуровневая развязка и капитально реконструированная объездная дорога примут теперь на себя усиленную нагрузку, ведь именно сюда будет двигаться немалый поток автомобилей. Таким образом, комфортнее и безопаснее станет на дорогах в центре Тернополя до улицы Гаевой и в направлении автовокзала и других улиц, где часто возникали пробки и неудобства.

Вместе с тем, властями объявлен в конце 2021 года международный тендер для нового строительства спроектированного участка объездного пути для этого областного центра с северо-восточного направления. Протяженность новой автострады и еще одной, новой транспортной развязки, которую хочет построить на Тернопольщине на М-19, будет составлять почти 9 км. Строительство также будет осуществляться в рамках президентской программы "Большая стройка". Сюда будут привлечены средства инвесторов через подписанное соглашение с Европейским инвестиционным банком по проекту "Транспортная связь в Украине".

Новая объездная дорога, прилегающая к Тернополю с северо-восточного направления, будет соединять тернопольские села Шляхтинцы и Смыковцы и две международные трассы М-19 Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече и М-30 Стрый – Изварино.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Украине начнут строительство первого автобана.

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