В США раскритиковали Зеленского из-за одежды: он объяснил почему не носит костюм

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Slava Kot
Бывший советник Дональда Трампа Роджер Стоун подверг резкой критике президента Украины Владимира Зеленского за одежду, в которой он был на последней встрече с вновь избранным президентом США и французским лидером Эмманюэлем Макроном. Однако Зеленский еще в прошлом году объяснил, почему не одевает костюмы на официальные встречи.
Трамп, Макрон и Зеленский в Париже. Фото из открытых источников
Роджер Стоун прокомментировал трехстороннюю встречу Владимира Зеленского с Дональдом Трампом и Эмманюэлем Макроном, где президент Украины появился в традиционном во время войны свитере, брюках и ботинках. Советник Трампа спросил, почему Зеленский не может купить себе костюм, назвал его "непочтительным неряхой", который своим видом демонстрирует "неуважение к американскому народу".
Однако в интервью Дмитрию Комарову за 2023 год Зеленский показал свой гардероб.
Комаров спросил президента относительно костюма, который Зеленский в последний раз одевал в первый день полномасштабного вторжения России.
Зеленский показывает костюм в гардеробе
Роджер Стоун также в своей критике одежды Зеленского заявил, что тот якобы был в костюме на саммите Всемирного экономического форума. Однако такие слова не совсем точны, ведь Зеленский появляется там в похожем наряде, в котором он был в Париже и в котором представляется на разных мероприятиях после начала российского вторжения в Украину.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что образ Зеленского вдохновил лидера сирийских повстанцев аль-Джулани, свергшего режим Асада.
Также "Комментарии" писали, что Трамп рассказал некоторые детали по встрече с Владимиром Зеленским в Париже.
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