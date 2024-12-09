В США раскритиковали Зеленского из-за одежды: он объяснил почему не носит костюм

Бывший советник Дональда Трампа Роджер Стоун подверг резкой критике президента Украины Владимира Зеленского за одежду, в которой он был на последней встрече с вновь избранным президентом США и французским лидером Эмманюэлем Макроном. Однако Зеленский еще в прошлом году объяснил, почему не одевает костюмы на официальные встречи.

Трамп, Макрон и Зеленский в Париже. Фото из открытых источников

Роджер Стоун прокомментировал трехстороннюю встречу Владимира Зеленского с Дональдом Трампом и Эмманюэлем Макроном, где президент Украины появился в традиционном во время войны свитере, брюках и ботинках. Советник Трампа спросил, почему Зеленский не может купить себе костюм, назвал его "непочтительным неряхой", который своим видом демонстрирует "неуважение к американскому народу".

Однако в интервью Дмитрию Комарову за 2023 год Зеленский показал свой гардероб.

"У меня было то, в чем я ездил на фронт, у меня здесь есть маленький гардероб. Там одинаковая одежда. Вот, в чем я хожу", — сказал Зеленский показывая одежду преимущественно цвета хаки.

Комаров спросил президента относительно костюма, который Зеленский в последний раз одевал в первый день полномасштабного вторжения России.

"Это же символ. Это означает, что скоро закончится война, скоро мы победим. Так что будем использовать его", – объяснил Зеленский, почему не одевает костюмы на официальные встречи.

Зеленский показывает костюм в гардеробе

Роджер Стоун также в своей критике одежды Зеленского заявил, что тот якобы был в костюме на саммите Всемирного экономического форума. Однако такие слова не совсем точны, ведь Зеленский появляется там в похожем наряде, в котором он был в Париже и в котором представляется на разных мероприятиях после начала российского вторжения в Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что образ Зеленского вдохновил лидера сирийских повстанцев аль-Джулани, свергшего режим Асада.

Также "Комментарии" писали, что Трамп рассказал некоторые детали по встрече с Владимиром Зеленским в Париже.